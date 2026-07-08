Конкурент Škoda Octavia: абсолютно Dacia Striker здивувала дизайном та ціною до 25 000 євро

За словами Dacia, модель доповнить лінійку бренда поруч із Bigster та допоможе збільшити частку автомобілів C-класу у структурі продажів компанії з 20% до 33%. Головною перевагою авто стане поєднання характеристик трьох різних кузовів за початковою ціною менше ніж 25 000 євро.

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Концепція трьох світів: універсальність, комфорт та витривалість

Розробники Dacia Striker поєднали в одному автомобілі найкращі риси популярних сегментів ринку. Від міських седанів модель запозичила високу паливну ефективність, аеродинамічність та відмінну керованість на асфальті.

Практичність та місткість пасажирського салону разом з об'ємом багажного відділення наближають автомобіль до класичних сімейних універсалів, а висока посадка водія, солідна міцність конструкції та чудові позашляхові можливості відповідають стандартам сучасних кросоверів та позашляховиків. Назва моделі є універсальною та символізує точне попадання в ціль.

Гібридний дизайн та унікальні пропорції кузова

Зовнішність автомобіля базується на абсолютно новій концепції, яка чітко розділяє силует авто на два рівні завдяки виразній лінії, що проходить через увесь кузов. Вище неї домінують плавні, аеродинамічні обриси седана з нахиленим лобовим склом та видовженим дахом, тоді як нижня частина демонструє міцність SUV завдяки вертикальним поверхням та захисним елементам.

Габарити Dacia Striker є унікальними для класу. Довжина автомобіля становить 4,62 метра, що робить Striker прямим конкурентом Škoda Octavia Combi. Висота кузова становить лише 1,53 метра, що значно менше за стандартні кросовери та позитивно впливає на обтічність.

При цьому дорожній просвіт залишається повноцінно позашляховим: 19 сантиметрів для версій із переднім приводом та 20 сантиметрів для модифікацій із колісною формулою 4х4. Образ доповнюють фірмові Т-подібні світлодіодні ліхтарі на кутах кузова, чорна глянцева решітка радіатора та колеса діаметром від 17 до 19 дюймів.

Салон кросовера отримав трирівневу архітектуру передньої панелі, яку ми вже бачили в Duster та Bigster: перший рівень оздоблений приємними на дотик текстильними матеріалами, другий містить фізичні органи керування основними функціями для безпечного використання під час руху, а третій рівень віддано під цифрові інтерфейси.

Автовиробник зазначає, що вже у базовій версії встановлено 10,1-дюймовий центральний сенсорний екран. Особливістю водійського місця став цифровий кластер LightVisio, який за допомогою оптичного відбиття проєктує тривимірне плаваюче зображення з ключовими даними.

Для організації внутрішнього простору застосовано систему кріплень YouClip, яка має до дев'яти точок по всьому салону. Вона дозволяє легко фіксувати різноманітні фірмові аксесуари, серед яких знімна підставка для пляшки, багатофункціональна сітка-сумка та дитяча ковдра.

Для комфорту пасажирів покращено шумоізоляцію завдяки потовщеному склу, а панорамний скляний дах із багатошаровим фільтром забезпечує відмінну термоізоляцію та відчуття простору. Багажник моделі вміщує до 600 літрів і оснащений трисекційною підлогою, яку можна транслювати на два рівні, а також системою автоматичного відкривання Easy Trunk Opening без допомоги рук.

Комплектації та екологічний підхід

Виробник повністю відмовився від використання натуральної шкіри та хрому в оздобленні, замінивши їх екологічними альтернативами. Захисні елементи кузова Starkle виготовлені з нефарбованого переробленого поліпропілену, а в салоні вперше з'явилися деталі, що на 80% складаються з вторинного пластику.

На ринку Dacia Striker буде представлена в чотирьох традиційних рівнях оснащення:

Essential – базова версія з 17-дюймовими сталевими дисками, кондиціонером, задніми парктроніками та системою Media Display.

Expression – додає легкосплавні диски, двозонний клімат-контроль, електричне гальмо з функцією Autohold та додаткові USB-порти.

Extreme – варіант для активного відпочинку з 18-дюймовими колесами, панорамним дахом, системою контролю спуску з гори, гумовими килимками та навігацією Media Nav Live з акустикою Arkamys.

Journey – максимальний комфорт для подорожей із бездротовою зарядкою, підігрівом керма та сидінь, електроприводом крісла водія та автоматичними дверима багажника.

Безпека авто відповідає суворим європейським нормам і включає адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування з детекцією пішоходів і двоколісного транспорту, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Електрифікована лінійка двигунів

Завдяки помірній вазі близько 1400 кілограмів та низькому коефіцієнту аеродинамічного опору (Сх = 0,29) автомобіль демонструє гарну паливну економічність. Лінійка силових агрегатів складається з ефективних установок: