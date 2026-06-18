Dacia оновлює свій найдоступніший електромобіль

Румунська компанія Dacia оголосила про запуск другого покоління свого повністю електричного міського автомобіля Spring. Новинка відкриває новий етап для бренду, але водночас продовжує концепцію моделі, яка вже стала одним із символів доступної електромобільності в Європі.

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Перше покоління Dacia Spring з’явилося у 2021 році. Відтоді модель обрали майже 210 тисяч покупців у Європі. Для компактного електромобіля бюджетного сегмента це вагомий результат, який підтвердив попит на прості й доступні електрокари без надмірної складності та дорогих опцій.

Електромобіль без зайвого

У Dacia наголошують, що новий Spring залишиться вірним філософії бренду. Це означає акцент не на розкоші чи надпотужних характеристиках, а на практичності та доступності.

Новий Spring збереже повністю електричну силову установку, чотири повноцінні місця та нормальний багажник. Саме ці речі зробили перше покоління привабливим для тих, кому потрібен недорогий електромобіль для міста, коротких поїздок і щоденного використання.

Spring тепер вироблятимуть у Європі

Важлива зміна нового покоління — виробництво в Європі. У релізі Dacia зазначено, що новий Spring буде Made in Europe. Для моделі це важливий крок, адже попередній Spring був одним із найдоступніших електромобілів на ринку, але його походження часто було предметом дискусій.

Європейське виробництво може допомогти Dacia краще відповідати регуляторним вимогам ЄС, логістичним потребам ринку та очікуванням покупців, які дедалі більше звертають увагу не лише на ціну, а й на місце виробництва автомобіля.

Чому назва Spring залишилась

Dacia також пояснює, чому модель зберегла назву Spring. Вона є простою, універсальною та легко впізнаваною. Англійське слово “Spring” асоціюється з весною, оновленням і позитивною енергією.

Для бренду це добре відповідає ідеї моделі: Spring має залишатися автомобілем, який відкриває електромобільність для ширшого кола покупців, а не лише для тих, хто готовий платити за дорогі електрокари.

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Що це означає для ринку

Dacia Spring важливий не стільки технічними рекордами, скільки своєю ринковою роллю. Це один із небагатьох електромобілів, який намагається залишатися максимально доступним. Саме такі моделі мають значення для масового переходу на електротягу.

У Європі Spring конкурує не з преміальними електрокарами, а з невеликими міськими авто з бензиновими двигунами, уживаними електромобілями та громадським транспортом. Його покупці часто шукають не статус, а мінімальні витрати на пересування.

Чи буде новий Spring цікавим для України