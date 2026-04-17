Dacia випустить бюджетний електромобіль за 18 тисяч євро: характеристики новинки

Як зазначає Autocar, попри компактні габарити, новинка буде довшою та ширшою за актуальний Spring.

Електромобіль планують оснастити акумуляторною батареєю ємністю 27,5 кВт-год. Таке оснащення забезпечить запас ходу на рівні 260 кілометрів, що цілком достатньо для щоденної експлуатації в межах міста.

Читайте також: Dacia готує новий кросовер Striker за 25 тисяч євро

Дизайн автомобіля поєднує вигнуту лінію даху та похилі задні стійки. Від побратима Twingo модель Dacia відрізнятиметься вузькою глянцевою чорною панеллю замість фар та вищим розташуванням стоп-сигналів.

У компанії зазначають, що новинка не замінить Spring одразу, а певний час продаватиметься паралельно з ним як більш простора альтернатива.

Глобальна стратегія електрифікації

До 2030 року бренд планує представити чотири нові електричні моделі. Однією з найважливіших прем’єр стане наступне покоління Sandero, яке отримає мультиенергетичну платформу CMF-B. Це дозволить пропонувати покупцям як повністю електричні версії, так і гібридні силові агрегати.

Також цікаво: Duster отримав лімітовану версію Spirit of Sand: випустять всього 500 таких авто

Керівник відділу продуктів Патріс Леві-Беншетон підкреслив, що Dacia продовжуватиме використовувати стратегію “проєктування-витрати”. Завдяки спільним платформам групи Renault, бренд зберігає перевагу у вартості виробництва на 15% порівняно з конкурентами. Це дозволяє компанії залишатися еталоном доступності в Європі, навіть за умови масового переходу на дорогі технології.