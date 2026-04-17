Dacia выпустит бюджетный электромобиль за 18 тысяч евро: характеристики новинки

Как отмечает Autocar, несмотря на компактные габариты, новинка будет длиннее и шире актуального Spring. Электромобиль планируют оснастить аккумуляторной батареей емкостью 27,5 кВт-ч. Такое оснащение обеспечит запас хода на уровне 260 километров, что вполне достаточно для ежедневной эксплуатации в пределах города.

Дизайн автомобиля сочетает изогнутую линию крыши и наклонные задние стойки. От собрата Twingo модель Dacia будет отличаться узкой глянцевой черной панелью вместо фар и более высоким расположением стоп-сигналов. В компании отмечают, что новинка не заменит Spring сразу, а некоторое время будет продаваться параллельно с ним как более просторная альтернатива.

Глобальная стратегия электрификации

До 2030 года бренд планирует представить четыре новые электрические модели. Одной из важнейших премьер станет следующее поколение Sandero, которое получит мультиэнергетическую платформу CMF-B. Это позволит предлагать покупателям как полностью электрические версии, так и гибридные силовые агрегаты.

Руководитель отдела продуктов Патрис Леви-Беншетон подчеркнул, что Dacia будет продолжать использовать стратегию “проектирование-затраты”. Благодаря общим платформам группы Renault, бренд сохраняет преимущество в стоимости производства на 15% по сравнению с конкурентами. Это позволяет компании оставаться эталоном доступности в Европе, даже при условии массового перехода на дорогие технологии.