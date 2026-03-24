Новый Renault Twingo E-Tech вернулся в формате доступного электрокара

По словам Renault, новый Twingo E-Tech не просто продолжает историю модели, а фактически открывает новую страницу в сегменте A-класса, который в последние годы существенно сократился. При этом спрос на компактные и недорогие авто никуда не исчез – наоборот, он растет, особенно в крупных городах Европы.

Подробнее: Renault презентовала Twingo E-Tech: возвращение легенды в электрическом формате

Дизайн и практичность: знакомый стиль в современном исполнении

Внешне новый электрокар сохранил узнаваемую концепцию первого поколения, но ее адаптировали под современные требования. Автомобиль получил пятидверный кузов, что сразу делает его практичнее многих конкурентов в сегменте, а салон является одним из главных козырей модели. Инженеры сделали ставку на универсальность и трансформацию пространства, поэтому автомобиль получил независимые задние сиденья, сдвигающиеся, складное переднее пассажирское кресло и гибкую организацию багажного отделения. В результате Twingo предлагает уровень практичности, который ранее был недоступен в этом классе.

Технологии и мультимедиа: уровень старших моделей

Несмотря на компактные размеры, новинка получила современное оснащение, которое обычно встречается в высших сегментах. В частности, электрокар комплектуется мультимедийной системой OpenR Link со встроенными сервисами Google, что является редкостью для A-класса. Также автомобиль оснащен расширенным набором систем помощи водителю, которые призваны сделать городские поездки проще и безопаснее. Дополнительным плюсом стала функция One Pedal, которая позволяет управлять автомобилем почти без использования тормоза, что особенно удобно в пробках.

Напомним: Renault до 2030 года представит 36 новых моделей

Электрическая силовая установка и запас хода

Новый Renault Twingo E-Tech electric оснащен электродвигателем мощностью 82 л.с. и LFP-аккумулятором. Такой тип батареи выбран не случайно: он дешевле в производстве и не зависит от дефицитных материалов. Запас хода по циклу WLTP составляет до 263 км, что делает модель оптимальным вариантом для города и пригорода. В то же время расход электроэнергии остается на низком уровне – около 12,2 кВт-ч на 100 км, что положительно влияет на стоимость эксплуатации.

Доступность как главное преимущество

Одной из ключевых целей проекта стало создание максимально доступного электромобиля. Базовая версия модели будет стоить менее 20 000 евро, что делает ее одним из самых дешевых электрокаров в Европе. Важную роль в этом сыграло использование новых подходов к разработке и производству. В частности, инженеры смогли сократить время создания модели до рекордных 100 недель, что почти вдвое быстрее, чем у предыдущих электромобилей бренда.

Производство

Новый электрокар будут собирать на заводе в словенском городе Ново-Место, где Renault уже инвестировала в модернизацию производства и экологические технологии. Отдельное внимание уделили уменьшению углеродного следа. По оценкам компании, жизненный цикл Twingo E-Tech electric имеет на 60% меньшее влияние на окружающую среду по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями. Это достигнуто благодаря использованию переработанных материалов, локализации производства и оптимизации логистики.

Также интересно: Renault готовит электромобиль с запасом хода 750 километров

Новый стандарт в сегменте городских авто

Фактически новый Renault Twingo E-Tech претендует на роль эталона в классе компактных городских электромобилей. Он сочетает доступную цену, современные технологии и высокую практичность. Это именно те характеристики, которых не хватало представителям сегмента последние годы. Renault делает ставку на то, что этот автомобиль сможет вернуть интерес к A-классу и привлечь новых покупателей в мир электромобилей.