Новий Renault Twingo E-Tech повернувся у форматі доступного електрокара

За словами Renault, новий Twingo E-Tech не просто продовжує історію моделі, а фактично відкриває нову сторінку в сегменті A-класу, який останніми роками суттєво скоротився. При цьому попит на компактні та недорогі авто нікуди не зник – навпаки, він зростає, особливо у великих містах Європи.

Детальніше: Renault презентувала Twingo E-Tech: повернення легенди в електричному форматі

Дизайн і практичність: знайомий стиль у сучасному виконанні

Зовні новий електрокар зберіг впізнавану концепцію першого покоління, але її адаптували під сучасні вимоги. Автомобіль отримав п’ятидверний кузов, що одразу робить його практичнішим за багатьох конкурентів у сегменті, а салон є одним із головних козирів моделі. Інженери зробили ставку на універсальність і трансформацію простору, тому автомобіль отримав незалежні задні сидіння, що зсуваються, складне переднє пасажирське крісло та гнучку організацію багажного відділення. У результаті Twingo пропонує рівень практичності, який раніше був недоступний у цьому класі.

Технології та мультимедіа: рівень старших моделей

Попри компактні розміри, новинка отримала сучасне оснащення, яке зазвичай зустрічається у вищих сегментах. Зокрема, електрокар комплектується мультимедійною системою OpenR Link із вбудованими сервісами Google, що є рідкістю для A-класу. Також автомобіль оснащений розширеним набором систем допомоги водієві, які покликані зробити міські поїздки простішими та безпечнішими. Додатковим плюсом стала функція One Pedal, яка дозволяє керувати автомобілем майже без використання гальма, що особливо зручно в заторах.

Нагадаємо: Renault до 2030 року представить 36 нових моделей

Електрична силова установка та запас ходу

Новий Renault Twingo E-Tech electric оснащений електродвигуном потужністю 82 к.с. та LFP-акумулятором. Такий тип батареї обраний не випадково: він дешевший у виробництві та не залежить від дефіцитних матеріалів. Запас ходу за циклом WLTP становить до 263 км, що робить модель оптимальним варіантом для міста та передмістя. Водночас витрата електроенергії залишається на низькому рівні – близько 12,2 кВт-год на 100 км, що позитивно впливає на вартість експлуатації.

Доступність як головна перевага

Однією з ключових цілей проєкту стало створення максимально доступного електромобіля. Базова версія моделі коштуватиме менш ніж 20 000 євро, що робить її одним із найдешевших електрокарів у Європі. Важливу роль у цьому відіграло використання нових підходів до розробки та виробництва. Зокрема, інженери змогли скоротити час створення моделі до рекордних 100 тижнів, що майже вдвічі швидше, ніж у попередніх електромобілів бренду.

Виробництво

Новий електрокар збиратимуть на заводі в словенському місті Ново-Место, де Renault вже інвестувала у модернізацію виробництва та екологічні технології. Окрему увагу приділили зменшенню вуглецевого сліду. За оцінками компанії, життєвий цикл Twingo E-Tech electric має на 60% менший вплив на довкілля порівняно з аналогічними бензиновими моделями. Це досягнуто завдяки використанню перероблених матеріалів, локалізації виробництва та оптимізації логістики.

Також цікаво: Renault готує електромобіль з запасом ходу 750 кілометрів

Новий стандарт у сегменті міських авто

Фактично новий Renault Twingo E-Tech претендує на роль еталона у класі компактних міських електромобілів. Він поєднує доступну ціну, сучасні технології та високу практичність. Це саме ті характеристики, яких бракувало представникам сегменту останні роки. Renault робить ставку на те, що цей автомобіль зможе повернути інтерес до A-класу та залучити нових покупців у світ електромобілів.