280-сильна Dacia Logan на Нюрбургринзі обігнала команду Макса Ферстаппена

Команда з Мюнстера вже кілька років поспіль намагається підкорити складну німецьку трасу на бюджетному автомобілі. Попередні спроби у 2023 та 2025 роках закінчилися важкими аваріями, адже швидші заводські боліди класу GT3 просто не встигали зорієнтуватися на трасі та знищували машини приватників, зазначає Manofmany.

Замість того, щоб закрити проєкт, механіки зібрали пожертви від фанатів і побудували абсолютно новий болід із нуля. Щоб додати автомобілю швидкості на довгих прямих Нордшляйфе, стандартний двигун замінили на потужний турбомотор від хот-хетча Renault Megane RS з шестиступеневою секвентальною коробкою передач.

Боротьба з технікою та хронічні штрафи

Механіки Ollis Garage Racing вели невпинну боротьбу за виживання. Модернізоване серце автомобіля видавало 280 к.с., проте страждало від пропусків запалювання на обертах вище 4500 об/хв. Через це команді доводилося міняти датчик розподільного вала буквально на кожному піт-стопі.

Попри це, пілоти Олівер Крізе, Александер Беккер, Крістіан Гайльфус та Роберт Нойманн продемонстрували дива швидкості. У кваліфікації Dacia Logan показала час 11:03.438, випередивши значно потужніші заводські трек-кари BMW 325i та Audi RS3 LMS DSG. На прямій Деттінгер-Хее компактний седан розігнався до вражаючих 178 км/год.

Додатковим випробуванням для екіпажу стала сувора суддівська колегія, адже ще до старту команду оштрафували на п'ять позицій за несанкціонований розворот на трасі під час практичних заїздів. Крім того, під час самої гонки Роберт Нойманн перевищив швидкість у зоні дії жовтих прапорів, розігнавшись до 104 км/год замість дозволених 60 км/год. Це коштувало команді 74-секундного штрафу типу “стоп-енд-гоу” та двох штрафних балів у ліцензію.

Аварія за три години до фінішу та героїчний ремонт

Справжня драма розігралася, коли до завершення добового марафону залишалося лише три години. Dacia Logan втратила керування і врізалася в захисну огорожу, внаслідок чого переднє ліве колесо та елементи підвіски було повністю відірвано.

Процес евакуації переріс у суперечку з маршалами траси, оскільки команда просила не буксирувати машину жорстким методом, побоюючись остаточної деформації кузова. Евакуатор усе одно доставив автомобіль у паддок, завдавши кузову додаткових пошкоджень.

У цей самий час у боксах Verstappen Racing панувала тиша: у Дані Хункаделла виникли проблеми з болідом. Коли Mercedes-AMG доїхав на піт-лейн, команда оцінила масштаб проблем і офіційно оформила схід через поломку карданного вала.

Водночас механіки Ollis Garage Racing не здалися. Вони взяли болгарки, розрізали понівечений метал і за лічені години повністю перебрали передню ліву підвіску. За правилами змагань, автомобіль вважається фінішувавшим, якщо він перетне лінію протягом 15 хвилин після лідера. Бюджетна Dacia встигла виїхати на асфальт й офіційно посіа 107-е місце в загальному заліку на фініші, назавжди вписавши себе в історію легендарних перегонів.

