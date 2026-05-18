280-сильная Dacia Logan на Нюрбургринге обогнала команду Макса Ферстаппена на Нюрбургринге

Команда из Мюнстера уже несколько лет подряд пытается покорить сложную немецкую трассу на бюджетном автомобиле. Предыдущие попытки в 2023 и 2025 годах закончились тяжелыми авариями, ведь более быстрые заводские болиды класса GT3 просто не успевали сориентироваться на трассе и уничтожали машины частников, отмечает Manofmany.

Вместо того, чтобы закрыть проект, механики собрали пожертвования от фанатов и построили совершенно новый болид с нуля. Чтобы добавить автомобилю скорости на длинных прямых Нордшляйфе, стандартный двигатель заменили на мощный турбомотор от хот-хэтча Renault Megane RS с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

Борьба с техникой и хронические штрафы

Механики Ollis Garage Racing вели неустанную борьбу за выживание. Модернизированное сердце автомобиля выдавало 280 л.с., однако страдало от пропусков зажигания на оборотах выше 4500 об/мин. Поэтому команде приходилось менять датчик распределительного вала буквально на каждом пит-стопе.

Несмотря на это, пилоты Оливер Кризе, Александер Беккер, Кристиан Гайльфус и Роберт Нойманн продемонстрировали чудеса скорости. В квалификации Dacia Logan показала время 11:03.438, опередив значительно более мощные заводские трек-кары BMW 325i и Audi RS3 LMS DSG. На прямой Деттингер-Хее компактный седан разогнался до впечатляющих 178 км/ч.

Дополнительным испытанием для экипажа стала строгая судейская коллегия, ведь еще до старта команду оштрафовали на пять позиций за несанкционированный разворот на трассе во время практических заездов. Кроме того, во время самой гонки Роберт Нойманн превысил скорость в зоне действия желтых флагов, разогнавшись до 104 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч. Это стоило команде 74-секундного штрафа типа “стоп-энд-гоу” и двух штрафных баллов в лицензию.

Авария за три часа до финиша и героический ремонт

Настоящая драма разыгралась, когда до завершения суточного марафона оставалось всего три часа. Dacia Logan потеряла управление и врезалась в защитное ограждение, в результате чего переднее левое колесо и элементы подвески были полностью оторваны.

Процесс эвакуации перерос в спор с маршалами трассы, поскольку команда просила не буксировать машину жестким методом, опасаясь окончательной деформации кузова. Эвакуатор все равно доставил автомобиль в паддок, нанеся кузову дополнительные повреждения.

В это же время в боксах Verstappen Racing царила тишина: у Дани Хункаделла возникли проблемы с болидом. Когда Mercedes-AMG доехал на пит-лейн, команда оценила масштаб проблем и официально оформила сход из-за поломки карданного вала.

В то же время механики Ollis Garage Racing не сдались. Они взяли болгарки, разрезали искореженный металл и за считанные часы полностью перебрали переднюю левую подвеску. По правилам соревнований, автомобиль считается финишировавшим, если он пересечет линию в течение 15 минут после лидера. Бюджетная Dacia успела выехать на асфальт и официально заняла 107-е место в общем зачете на финише, навсегда вписав себя в историю легендарной гонки.

