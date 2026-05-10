Возвращение легендарного звука: Формула-1 готовится к переходу на двигатели V8

По словам главы федерации, появление новых восьмицилиндровых двигателей является лишь вопросом времени, пишет Carscoops. Согласно действующим правилам, в 2031 году FIA получит полное право внедрить новый формат двигателей без необходимости согласования с производителями силовых агрегатов. Однако Мохаммед Бен Сулайем стремится ускорить этот процесс и ввести изменения уже в 2030 году.

Для того, чтобы переход состоялся на год раньше, инициативу должны поддержать по меньшей мере четыре из шести автопроизводителей, представленных в чемпионате. В их список входят такие гиганты, как Mercedes, Honda, Ferrari, GM, Audi и Red Bull. Если консенсус не будет достигнут, FIA воспользуется своим правом принудительного перехода в 2031 году.

Техническая концепция: минимум электричества, максимум драйва

Современная эра 1,6-литровых турбодвигателей V6 часто подвергалась критике из-за сложности технологий и недостаточно громкого звука. Новая концепция предусматривает возвращение к архитектуре V8 с “очень незначительной электрификацией”. Это означает, что основной акцент снова будет сделан на мощности двигателя внутреннего сгорания, а не на гибридных компонентах, которые стали доминировать в последние годы.

Риски для производителей

Несмотря на ожидаемый восторг со стороны фанатов, такое решение несет определенные риски для сотрудничества с крупными автомобильными брендами. Такие компании, как GM, Audi и Ford (через партнерство с Red Bull), решили присоединиться к чемпионату именно из-за фокуса на электрификацию и экологичность технологий.

Возвращение к классическим двигателям большого объема может заставить некоторых производителей пересмотреть целесообразность своего участия в серии, поскольку это меньше соответствует их стратегиям развития гражданского транспорта. Однако Мохаммед Бен Сулайем уверен в правильности выбранного пути. Он отметил, что возвращение V8 – это то, чего требует аудитория и дух спорта, и федерация готова идти на этот шаг даже при условии отсутствия полной поддержки со стороны команд.

Эпоха звука: чем запомнились последние двигатели V8?

Напомним, что последняя эра V8 в F1 длилась с 2006 по 2013 годы. Тогда болиды использовали 2,4-литровые атмосферные двигатели, которые по уровню шума почти не уступали легендарным агрегатам V10 и V12. Одним из символов той эпохи стал болид Lotus E21, на котором выступал Кими Райкконен. Именно этот болид 2013 года в прошлом году стал объектом ожесточенных торгов на аукционе.