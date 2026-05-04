Триумф Mercedes в Майами: Антонелли выиграл третью гонку подряд

Длительный перерыв позволил командам существенно доработать болиды. Главной технической новинкой стал механизм поворотного заднего антикрыла на болиде Red Bull. Это решение ранее использовали только в Ferrari, отмечает Auto24.

Читайте также: Новый Audi RS 5 покажут на Гран-при Формулы-1 в Майами

Команда McLaren также продемонстрировала значительный прогресс. Ландо Норрис стал победителем спринта, однако в основной гонке темп “оранжевых” оказался несколько ниже. Несмотря на это, стабильности хватило для двойного подиума – Норрис и Пиастри финишировали сразу за лидером.

Хаос на старте и стратегические игры

Из-за неблагоприятного метеопрогноза старт заезда перенесли на три часа раньше. Несмотря на ожидания дождя, гонка прошла на сухом асфальте, но первый круг выдался хаотичным. Ferrari имели преимущество на первых метрах, однако мощность моторов Mercedes и напор Макса Ферстаппена быстро изменили расстановку сил.

Этап сопровождался рядом инцидентов и технических сходов. Почти одновременно произошло довольно жуткое столкновение Пьера Гасли и Лиама Лоусона, что привело к выезду машины безопасности, и сход Исака Аджара – гонщик Red Bull врезался в барьер. Нико Хюлькенберг был вынужден прекратить борьбу из-за поломки болида.

Драматический финал на последнем круге

После рестарта судьба подиума решалась в стратегической плоскости. Самый драматичный момент произошел перед самым финишем: Шарль Леклер потерял контроль над болидом, но сумел избежать удара об отбойник.

Однако эта ошибка позволила соперникам обойти монегаска, из-за чего он потерял две позиции. После гонки Леклер получил штраф в 20 секунд за срез трассы и опустился в финальном зачете еще на 2 места.

Топ-10 Гран-при Майами:

Антонелли; Норрис; Пиастри; Рассел; Ферстаппен; Хэмилтон; Колапинто; Леклер; Сайнц; Албон.

Следующий этап чемпионата будет принимать Канада уже 24 мая.

Кто такой Андреа Кими Антонелли?

Андреа Кими Антонелли считается одним из самых перспективных талантов своего поколения и стал частью юниорской программы Mercedes еще в 12 лет. Свой статус вундеркинда он подтвердил стремительным взлетом в молодежных сериях, выиграв чемпионаты Формулы-4, что позволило ему перепрыгнуть Формулу-3 и сразу дебютировать в F2.

Подробнее: Кими Антонелли выиграл Гран-при Японии-2026 и стал самым молодым пилотом, возглавившим чемпионат Формулы-1

После объявления о переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari, команда Mercedes выбрала именно Антонелли на замену легендарному британцу. Ставка сработала – итальянец получил свою первую победу на нынешнем Гран-при Китая, став самым молодым пилотом, добывавшим поул-позишн.