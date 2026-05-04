Тріумф Mercedes у Маямі: Антонеллі виграв третю гонку поспіль

Тривала перерва дозволила командам суттєво доопрацювати боліди. Головною технічною новинкою став механізм поворотного заднього антикрила на боліді Red Bull. Це рішення раніше використовували лише у Ferrari, зазначає Auto24.

Команда McLaren також продемонструвала значний прогрес. Ландо Норріс став переможцем спринту, проте в основній гонці темп “помаранчевих” виявився дещо нижчим. Попри це, стабільності вистачило для подвійного подіуму – Норріс та Піастрі фінішували одразу за лідером.

Хаос на старті та стратегічні ігри

Через несприятливий метеопрогноз старт заїзду перенесли на три години раніше. Попри очікування дощу, гонка пройшла на сухому асфальті, але перше коло видалося хаотичним. Ferrari мали перевагу на перших метрах, проте потужність моторів Mercedes та напір Макса Ферстаппена швидко змінили розстановку сил.

Етап супроводжувався низкою інцидентів та технічних сходів. Майже одночасно сталося доволі моторошне зіткнення П’єра Гаслі та Ліама Лоусона, що призвело до виїзду машини безпеки, та схід Ісака Аджара – гонщик Red Bull врізався в бар’єр. Ніко Хюлькенберг був змушений припинити боротьбу через поломку боліда.

Драматичний фінал на останньому колі

Після рестарту доля подіуму вирішувалася у стратегічній площині. Найдраматичніший момент стався перед самим фінішем: Шарль Леклер втратив контроль над болідом, але зумів уникнути удару об відбійник.

Проте ця помилка дозволила суперникам обійти монегаска, через що він втратив дві позиції. Після гонки Леклер отримав штраф в 20 секунд за зріз траси й опустився в фінальному заліку ще на 2 місця.

Топ-10 Гран-прі Маямі:

Антонеллі; Норріс; Піастрі; Рассел; Ферстаппен; Хемілтон; Колапінто; Леклер; Сайнц; Албон.

Наступний етап чемпіонату прийматиме Канада вже 24 травня.

Хто такий Андреа Кімі Антонеллі?

Андреа Кімі Антонеллі вважається одним із найперспективніших талантів свого покоління та став частиною юніорської програми Mercedes ще в 12 років. Свій статус вундеркінда він підтвердив стрімким злетом у молодіжних серіях, вигравши чемпіонати Формули-4, що дозволило йому перестрибнути Формулу-3 та одразу дебютувати у F2.

Після оголошення про перехід Льюїса Хемілтона до Ferrari, команда Mercedes обрала саме Антонеллі на заміну легендарному британцю. Ставка спрацювала – італієць отримав свою першу перемогу на цьогорічному Гран-прі Китаю, ставши наймолодшим пілотом, що здобував поул-позішн.