Укр
Ру

Повернення легендарного звуку: Формула-1 готується до переходу на двигуни V8

Керівництво світового автоспорту готує оновлення регламенту, яке може назавжди змінити вигляд та звучання Формули 1. Президент FIA Мохаммед Бен Сулайєм офіційно підтвердив намір повернути до F1 двигуни V8, які мають замінити нинішні гібридні силові установки V6. Це рішення спрямоване на повернення видовищності та емоційного звуку, за яким сумують вболівальники з 2014 року.
Повернення V8 у Формулу-1: FIA планує відмовитися від гібридів V6 до 2031 року

ФОТО: Carscoops|

Формула-1 може повернутись до двигунів V8

Данило Северенчук
logo10 травня, 18:18
logo0
logo0 хв

За словами очільника федерації, поява нових восьмициліндрових двигунів є лише питанням часу, пише Carscoops. Відповідно до чинних правил, у 2031 році FIA отримає повне право впровадити новий формат двигунів без необхідності погодження з виробниками силових агрегатів. Проте Мохаммед Бен Сулайєм прагне прискорити цей процес і запровадити зміни вже у 2030 році.

Читайте також: Тріумф Mercedes у Маямі: Антонеллі виграв третю гонку поспіль

Для того, щоб перехід відбувся на рік раніше, ініціативу мають підтримати щонайменше чотири з шести автовиробників, що представлені в чемпіонаті. До їхнього списку входять такі гіганти, як Mercedes, Honda, Ferrari, GM, Audi та Red Bull. Якщо консенсусу не буде досягнуто, FIA скористається своїм правом примусового переходу у 2031 році.

Технічна концепція: мінімум електрики, максимум драйву

Сучасна ера 1,6-літрових турбодвигунів V6 часто піддавалася критиці через складність технологій та недостатньо гучний звук. Нова концепція передбачає повернення до архітектури V8 з “дуже незначною електрифікацією”. Це означає, що основний акцент знову буде зроблено на потужності двигуна внутрішнього згоряння, а не на гібридних компонентах, які стали домінувати в останні роки.

Ризики для виробників

Попри очікуване захоплення з боку фанатів, таке рішення несе певні ризики для співпраці з великими автомобільними брендами. Такі компанії, як GM, Audi та Ford (через партнерство з Red Bull), вирішили приєднатися до чемпіонату саме через фокус на електрифікацію та екологічність технологій.

Повернення до класичних двигунів великого об’єму може змусити деяких виробників переглянути доцільність своєї участі в серії, оскільки це менше відповідає їхнім стратегіям розвитку цивільного транспорту. Проте Мохаммед Бен Сулайєм впевнений у правильності обраного шляху. Він наголосив, що повернення V8 – це те, чого вимагає аудиторія та дух спорту, і федерація готова йти на цей крок навіть за умови відсутності повної підтримки з боку команд.

Епоха звуку: чим запам’яталися останні двигуни V8?

Нагадаємо, що остання ера V8 у F1 тривала з 2006 по 2013 роки. Тоді боліди використовували 2,4-літрові атмосферні двигуни, які за рівнем шуму майже не поступалися легендарним агрегатам V10 та V12. Одним з символів тієї епохи став болід Lotus E21, на якому виступав Кімі Райкконен. Саме цей болід 2013 року торік став об'єктом запеклих торгів на аукціоні.

#Автофанати #Формула 1 #Новини #Фото #Автоспорт