Повернення легендарного звуку: Формула-1 готується до переходу на двигуни V8

За словами очільника федерації, поява нових восьмициліндрових двигунів є лише питанням часу, пише Carscoops. Відповідно до чинних правил, у 2031 році FIA отримає повне право впровадити новий формат двигунів без необхідності погодження з виробниками силових агрегатів. Проте Мохаммед Бен Сулайєм прагне прискорити цей процес і запровадити зміни вже у 2030 році.

Для того, щоб перехід відбувся на рік раніше, ініціативу мають підтримати щонайменше чотири з шести автовиробників, що представлені в чемпіонаті. До їхнього списку входять такі гіганти, як Mercedes, Honda, Ferrari, GM, Audi та Red Bull. Якщо консенсусу не буде досягнуто, FIA скористається своїм правом примусового переходу у 2031 році.

Технічна концепція: мінімум електрики, максимум драйву

Сучасна ера 1,6-літрових турбодвигунів V6 часто піддавалася критиці через складність технологій та недостатньо гучний звук. Нова концепція передбачає повернення до архітектури V8 з “дуже незначною електрифікацією”. Це означає, що основний акцент знову буде зроблено на потужності двигуна внутрішнього згоряння, а не на гібридних компонентах, які стали домінувати в останні роки.

Ризики для виробників

Попри очікуване захоплення з боку фанатів, таке рішення несе певні ризики для співпраці з великими автомобільними брендами. Такі компанії, як GM, Audi та Ford (через партнерство з Red Bull), вирішили приєднатися до чемпіонату саме через фокус на електрифікацію та екологічність технологій.

Повернення до класичних двигунів великого об’єму може змусити деяких виробників переглянути доцільність своєї участі в серії, оскільки це менше відповідає їхнім стратегіям розвитку цивільного транспорту. Проте Мохаммед Бен Сулайєм впевнений у правильності обраного шляху. Він наголосив, що повернення V8 – це те, чого вимагає аудиторія та дух спорту, і федерація готова йти на цей крок навіть за умови відсутності повної підтримки з боку команд.

Епоха звуку: чим запам’яталися останні двигуни V8?

Нагадаємо, що остання ера V8 у F1 тривала з 2006 по 2013 роки. Тоді боліди використовували 2,4-літрові атмосферні двигуни, які за рівнем шуму майже не поступалися легендарним агрегатам V10 та V12. Одним з символів тієї епохи став болід Lotus E21, на якому виступав Кімі Райкконен. Саме цей болід 2013 року торік став об'єктом запеклих торгів на аукціоні.