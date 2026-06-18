Dacia обновляет свой самый доступный электромобиль

Румынская компания Dacia объявила о запуске второго поколения своего полностью электрического городского автомобиля Spring. Новинка открывает новый этап для бренда, но в то же время продолжает концепцию модели, которая уже стала одним из символов доступной электромобильности в Европе.

Также интересно 280-сильная Dacia Logan обогнала команду Ферстаппена

Первое поколение Dacia Spring появилось в 2021 году. С тех пор модель выбрали почти 210 тысяч покупателей в Европе. Для компактного электромобиля бюджетного сегмента это весомый результат, который подтвердил спрос на простые и доступные электрокары без излишней сложности и дорогих опций.

Электромобиль без лишнего

В Dacia подчеркивают, что новый Spring останется верным философии бренда. Это означает акцент не на роскоши или сверхмощных характеристиках, а на практичности и доступности.

Новый Spring сохранит полностью электрическую силовую установку, четыре полноценных места и нормальный багажник. Именно эти особенности сделали первое поколение привлекательным для тех, кому нужен недорогой электромобиль для города, коротких поездок и повседневного использования.

Spring теперь будут производить в Европе

Важное изменение нового поколения — производство в Европе. В пресс-релизе Dacia указано, что новый Spring будет Made in Europe. Для модели это важный шаг, ведь предыдущий Spring был одним из самых доступных электромобилей на рынке, но его происхождение часто становилось предметом дискуссий.

Европейское производство может помочь Dacia лучше соответствовать нормативным требованиям ЕС, логистическим потребностям рынка и ожиданиям покупателей, которые всё больше обращают внимание не только на цену, но и на место производства автомобиля.

Почему название Spring осталось

Dacia также объясняет, почему модель сохранила название Spring. Оно простое, универсальное и легко узнаваемое. Английское слово « “» Spring” ассоциируется с весной, обновлением и положительной энергией.

Для бренда это хорошо соответствует идее модели: Spring должна оставаться автомобилем, который открывает электромобильность для более широкого круга покупателей, а не только для тех, кто готов платить за дорогие электрокары.

Кстати Dacia выпустит бюджетный автомобиль за 18 тысяч евро

Что это означает для рынка

Dacia Spring важна не столько техническими рекордами, сколько своей ролью на рынке. Это один из немногих электромобилей, который стремится оставаться максимально доступным. Именно такие модели имеют значение для массового перехода на электропривод.

В Европе Spring конкурирует не с премиальными электрокарами, а с небольшими городскими автомобилями с бензиновыми двигателями, подержанными электромобилями и общественным транспортом. Его покупатели часто ищут не статус, а минимальные затраты на передвижение.

Будет ли новый Spring интересен для Украины