Нова дорога в Польщі спантеличила водіїв: її навмисно зробили "неправильною"

Тиждень тому у польському місті Торунь офіційно відкрили для руху нову Старомостову трасу. Втім, перше враження багатьох водіїв доволі несподіване: дорога виглядає так, ніби під час проєктування припустилися серйозної помилки.

Якщо поглянути з висоти пташиного польоту, то ця ділянка дороги виглядає "п’яною". Її хвилясті вигини нагадують ходу чоловіка, котрий напідпитку прошкує від паркану до паркану. Про нову дорогу повідомляє vitrina.pl.

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Чому нова траса виглядає незвично

Замість звичної прямої магістралі нова дорога постійно змінює напрямок, має плавні вигини та проходить через кільцеву розв’язку. Через таку конфігурацію водіям доводиться безперервно коригувати траєкторію руху.

Однак фахівці запевняють: саме такого ефекту й прагнули досягти автори проєкту, оскільки розігнатися там аж ніяк не вийде.

Безпечніше завдяки геометрії дороги

Проєктанти свідомо відмовилися від довгих прямих ділянок, що часто провокують перевищення швидкості та навіть нелегальні вуличні перегони.

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Натомість траса отримала короткі прямі відрізки, плавні повороти та кільцеву розв’язку. Такі рішення належать до сучасних методів заспокоєння трафіку, коли водії автоматично знижують швидкість через особливості дорожньої інфраструктури, а не через штучні обмеження чи лежачих поліцейських.

Окрема увага пішоходам і велосипедистам

У межах проєкту також облаштували два нові перехрестя, які мають покращити транспортне сполучення району.

По обидва боки дороги збудували широкі тротуари завширшки близько 2,3 метра та велосипедні доріжки шириною 2,5 метра.

Загальна протяжність пішохідної та велосипедної інфраструктури становить майже 960 метрів.

Частина масштабного розвитку міста

У міській владі Торуня очікують, що нова інфраструктура не лише підвищить безпеку дорожнього руху, а й зробить район комфортнішим для мешканців.

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Будівництво Старомостової траси розглядають як один з етапів реалізації проєкту "Новий центр Торуня", покликаного підвищити привабливість цієї частини міста для проживання та ведення бізнесу.

Довжина нової ділянки дороги становить майже 480 метрів, а вартість будівництва сягнула близько 18,2 млн злотих (219,27 млн грн).

Фото: FB Urząd Miasta Torunia