Новая дорога в Польше озадачила водителей: ее намеренно сделали "неправильной"

Неделю назад в польском городе Торунь официально открыли для движения новую Старомостовую трассу. Впрочем, первое впечатление многих водителей довольно неожиданное: дорога выглядит так, будто во время проектирования допустили серьезную ошибку.

Если взглянуть с высоты птичьего полета, то этот участок дороги выглядит "пьяным". Ее волнистые изгибы напоминают походку мужчины, который навеселе прохаживается от забора к забору. О новой дороге сообщает vitrina.pl.

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Почему новая трасса выглядит необычно

Вместо привычной прямой магистрали новая дорога постоянно меняет направление, имеет плавные изгибы и проходит через кольцевую развязку. Из-за такой конфигурации водителям приходится непрерывно корректировать траекторию движения.

Однако специалисты уверяют: именно такого эффекта и стремились достичь авторы проекта, поскольку разогнаться там никак не получится.

Безопаснее благодаря геометрии дороги

Проектанты сознательно отказались от длинных прямых участков, что часто провоцируют превышение скорости и даже нелегальные уличные гонки.

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Вместо этого трасса получила короткие прямые отрезки, плавные повороты и кольцевую развязку. Такие решения относятся к современным методам успокоения трафика, когда водители автоматически снижают скорость из-за особенностей дорожной инфраструктуры, а не из-за искусственных ограничений или лежачих полицейских.

Отдельное внимание пешеходам и велосипедистам

В рамках проекта также обустроили два новых перекрестка, которые должны улучшить транспортное сообщение района.

По обе стороны дороги построили широкие тротуары шириной около 2,3 метра и велосипедные дорожки шириной 2,5 метра.

Общая протяженность пешеходной и велосипедной инфраструктуры составляет почти 960 метров.

Часть масштабного развития города

В городской власти Торуня ожидают, что новая инфраструктура не только повысит безопасность дорожного движения, но и сделает район более комфортным для жителей.

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Строительство Старомостовой трассы рассматривают как один из этапов реализации проекта "Новый центр Торуня", призванного повысить привлекательность этой части города для проживания и ведения бизнеса.

Длина нового участка дороги составляет почти 480 метров, а стоимость строительства составила около 18,2 млн злотых (219,27 млн грн).

Фото: FB Urząd Miasta Torunia