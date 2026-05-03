Польша хочет построить автобан до Львова, но проезд будет платным

Идея интеграции Украины в европейскую сеть скоростных автомагистралей не нова. Были разные предложения. Сейчас Польша за свой счет может в такой проект осуществить инвестиции.

Об этом со ссылкой на Агентство промышленного развития Польши (ARP) рассказывают польские медиа forsal.pl, wyborcza.biz pl, auto-swiat.pl и другие.

Не подарок, а инвестиция

В Варшаве прямо говорят: проект не будет бесплатным “подарком” Украине. Польская сторона готова вложить средства в строительство, но взамен хочет получить право на многолетний сбор платы за проезд.

Схема напоминает модель концессионных дорог в самой Польше – например, на трассе А2 возле Познани, где за проезд платят водители.

Кроме того, польское правительство стремится, чтобы ключевые работы выполняли именно польские строительные компании.

Почему эта дорога важна

Автомагистраль М10 давно считают стратегической для Украины и Польши. Еще перед Евро-2012 Варшава предлагала ее строительство, однако тогда Киев не имел необходимого финансирования.

Сейчас ситуация изменилась. Польша рассматривает трассу не только как помощь Украине, но и как часть большого логистического маршрута на восток и Ближний Восток.

Президент Агентства промышленного развития (ARP) Бартломей Бабуска заявил, что Польша хочет создать инфраструктуру, которая откроет новые возможности для польского бизнеса и транспорта.

"Наше видение заключается в восстановлении Украины путем создания логистической инфраструктуры, которая откроет польские компании не только для Востока, но и для всего Ближнего Востока. План ARP заключается в максимизации интеграции этих проектов в этой ключевой для польской экономики отрасли, – отметил глава ARP Бартломей Бабуска.

Соглашение могут подписать уже летом

Ожидается, что рамочное соглашение по проекту могут подписать во время конференции "Восстановление Украины", которая состоится 25–26 июня в Гданьске.

Именно строительство М10, по данным польской стороны, станет первым крупным совместным инфраструктурным проектом.

"Это может быть символом участия Польши в послевоенном восстановлении Украины", – цитирует упомянутого чиновника wyborcza.biz pl.

Почему водители ждут М10

Сегодня многие перевозчики и водители избегают перехода "Корчева-Крацковец" из-за слабой дорожной инфраструктуры с украинской стороны. И 80-километровый участок дороги во Львов пока функционирует как однополосная дорога М10, уточняет auto-swiat.pl.

Именно поэтому пропускная способность здесь уже не соответствует международным стандартам перевозок. Часть транспорта вынуждена ехать в объезд через другие пункты пропуска.

Новая автомагистраль может существенно сократить время в пути во Львов и облегчить движение грузов между Украиной и ЕС.