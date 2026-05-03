Польща хоче побудувати автобан до Львова, але проїзд буде платним

Ідея інтеграції України до європейської мережі швидкісних автомагістралей не є новою. Були різні пропозиції. Зараз Польща своїм коштом може в такий проєкт здійснити інвестиції.

Про це з посиланням на Агентство промислового розвитку Польщі (ARP) розповідають польські медіа forsal.pl, wyborcza.biz pl, auto-swiat.pl та інші.

Не подарунок, а інвестиція

У Варшаві прямо кажуть: проєкт не буде безкоштовним “подарунком” Україні. Польська сторона готова вкласти кошти у будівництво, але натомість хоче отримати право на багаторічний збір плати за проїзд.

Схема нагадує модель концесійних доріг у самій Польщі – наприклад, на трасі А2 біля Познані, де за проїзд платять водії.

Крім того, польський уряд прагне, аби ключові роботи виконували саме польські будівельні компанії.

Чому ця дорога важлива

Автомагістраль М10 давно вважають стратегічною для України та Польщі. Ще перед Євро-2012 Варшава пропонувала її будівництво, однак тоді Київ не мав необхідного фінансування.

Нині ситуація змінилася. Польща розглядає трасу не лише як допомогу Україні, а і як частину великого логістичного маршруту на схід та Близький Схід.

Президент Агентства промислового розвитку (ARP) Бартломей Бабуська заявив, що Польща хоче створити інфраструктуру, яка відкриє нові можливості для польського бізнесу та транспорту.

"Наше бачення полягає у відбудові України шляхом створення логістичної інфраструктури, яка відкриє польські компанії не лише для Сходу, а й для всього Близького Сходу. План ARP полягає в максимізації інтеграції цих проєктів у цій ключовій для польської економіки галузі, – зазначив глава ARP Бартломей Бабуська.

Угоду можуть підписати вже влітку

Очікується, що рамкову угоду щодо проєкту можуть підписати під час конференції "Відновлення України", що відбудеться 25–26 червня у Гданську.

Саме будівництво М10, за даними польської сторони, стане першим великим спільним інфраструктурним проєктом.

"Це може бути символом участі Польщі у повоєнній відбудові Україні", – цитує згаданого чиновника wyborcza.biz pl.

Чому водії чекають на М10

Сьогодні багато перевізників і водіїв уникають переходу "Корчова-Крацківець" через слабку дорожню інфраструктуру з українського боку. Та 80-кілометрова ділянка дороги до Львова наразі функціонує як односмугова дорога М10, уточнює auto-swiat.pl.

Саме тому пропускна здатність тут вже не відповідає міжнародним стандартам перевезень. Частина транспорту змушена їхати в об’їзд через інші пункти пропуску.

Нова автомагістраль може суттєво скоротити час у дорозі до Львова та полегшити рух вантажів між Україною і ЄС.