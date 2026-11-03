Нова категорія в правах: чому на іспит доведеться нести фізичний пластик

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, вимога надавати оригінальний документ закріплена урядовою постановою. Працівник установи має перевірити актуальність ваших персональних даних у Єдиному державному реєстрі та переконатися, що скоринка не значиться як втрачена чи викрадена.

Процедура виглядає максимально просто. Перед початком тестування ви віддаєте свій пластик адміністратору. Якщо практичний іспит складено успішно, старий документ залишається в архіві установи, а вам видають абсолютно новий бланк із уже доданою категорією.

Що ще взяти з собою та скільки це коштує

Окрім самого посвідчення, кандидату доведеться підготувати стандартний пакет паперів. Сюди входить паспорт з відміткою про реєстрацію (або ID-картка з витягом, який легко підтягнути через застосунок Дія), ідентифікаційний код та чинна медична довідка відповідної категорії.

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Фінансове питання залишається цілком адекватним. Орієнтовний прайс за спробу скласти теорію становить 250 гривень, а за виїзд на практичний маршрут доведеться сплатити 420 гривень плюс банківську комісію.

Щоб не марнувати час у живих чергах, відомство радить бронювати талони заздалегідь. Зробити це можна онлайн через Е-Запис на сайті або в офіційних мобільних застосунках, де вільні слоти з'являються на 21 день вперед.

Бекграунд: обережно з документами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спроби схитрувати з документами закінчуються криміналом. Нещодавно у сервісних центрах виявили одразу трьох водіїв із купленими в інтернеті бланками, що обернулося для них серйозними штрафами та судимостями.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, українські керманичі часто самі віддають свої дані шахраям. Викладаючи фотографії нових прав чи свідоцтв про реєстрацію у соцмережі, водії дозволяють аферистам створювати авто-двійники та обманювати інших людей.