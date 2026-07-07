Нова модель продажу пального може бути запроваджена у прифронтових регіонах

Регулярні атаки на паливну інфраструктуру змушують учасників ринку шукати альтернативні моделі реалізації нафтопродуктів, пише autoconsulting.ua. Однією з таких пропозицій є розвиток мобільних автозаправних станцій та доставки пального безпосередньо споживачам.

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З такою ініціативою виступив власник паливної компанії Prime Дмитро Леушкін, який вважає, що традиційна модель роздрібного продажу пального через мережу стаціонарних АЗС потребує перегляду через постійну загрозу ракетних та дронових атак.

Пропозиції учасників ринку

За його словами, паливна інфраструктура дедалі частіше стає ціллю ударів, що не лише призводить до матеріальних збитків, а й створює ризики для персоналу. Водночас у низці регіонів уже скорочується кількість автозаправних станцій, які працюють у цілодобовому режимі.

Одним із можливих варіантів вирішення проблеми Дмитро Леушкін називає запровадження тимчасових ліцензій на мобільні автозаправні комплекси. На його думку, право здійснювати таку діяльність варто надати лише операторам, які вже мають ліцензії на стаціонарні АЗС. Це дозволило б зберегти державний контроль за ринком та уникнути появи та званих нелегальних продавців пального.

Ще однією пропозицією є перехід до моделі доставки пального за викликом. Передбачається, що замовлення можна буде оформити через мобільний застосунок або чат-бот, після чого спеціально обладнаний автомобіль доставлятиме пальне безпосередньо до клієнта. На думку автора ініціативи, мобільні заправники не повинні працювати у фіксованих місцях, щоб не ставати потенційними цілями для ударів.

Бюрократія та державне регулювання

Водночас експерт зазначає, що реалізація такої моделі потребуватиме внесення змін до нормативної бази, визначення порядку ліцензування, контролю за обігом пального та забезпечення дотримання вимог пожежної й екологічної безпеки.

Наразі йдеться лише про одну з можливих концепцій розвитку паливного ринку в умовах “воєнного стану”. Жодних офіційних рішень щодо запровадження мобільних АЗС або доставки пального замість традиційної мережі автозаправних станцій українські державні органи досі не ухвалили.