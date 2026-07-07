Новая модель продажи топлива может быть внедрена в прифронтовых регионах

Регулярные атаки на топливную инфраструктуру вынуждают участников рынка искать альтернативные модели реализации нефтепродуктов, пишет autoconsulting.ua. Одним из таких предложений является развитие мобильных автозаправочных станций и доставка топлива непосредственно потребителям.

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С такой инициативой выступил владелец топливной компании Prime Дмитрий Леушкин, который считает, что традиционная модель розничной продажи топлива через сеть стационарных АЗС требует пересмотра из-за постоянной угрозы ракетных и дронных атак.

Предложения участников рынка

По его словам, топливная инфраструктура все чаще становится мишенью ударов, что не только приводит к материальным убыткам, но и создает риски для персонала. В то же время в ряде регионов уже сокращается количество автозаправочных станций, работающих в круглосуточном режиме.

Одним из возможных вариантов решения проблемы Дмитрий Леушкин называет введение временных лицензий на мобильные автозаправочные комплексы. По его мнению, право осуществлять такую деятельность следует предоставлять только операторам, уже имеющим лицензии на стационарные АЗС. Это позволило бы сохранить государственный контроль над рынком и избежать появления так называемых нелегальных продавцов топлива.

Еще одним предложением является переход к модели доставки топлива по вызову. Предполагается, что заказ можно будет оформить через мобильное приложение или чат-бот, после чего специально оборудованный автомобиль будет доставлять топливо непосредственно клиенту. По мнению автора инициативы, мобильные заправщики не должны работать в фиксированных местах, чтобы не становиться потенциальными целями для атак.

Бюрократия и государственное регулирование

В то же время эксперт отмечает, что реализация такой модели потребует внесения изменений в нормативную базу, определения порядка лицензирования, контроля за оборотом топлива и обеспечения соблюдения требований пожарной и экологической безопасности.

Пока речь идет лишь об одной из возможных концепций развития топливного рынка в условиях “военного положения”. Никаких официальных решений о введении мобильных АЗС или доставке топлива вместо традиционной сети автозаправочных станций украинские государственные органы до сих пор не приняли.