Китайські автомобілі в Канаді дозволять, але за певних умов

Така ініціатива вже викликала серйозне занепокоєння серед традиційних гравців ринку, зокрема провідних японських автомобільних концернів, які побоюються посилення конкуренції з боку субсидованих урядом Китаю компаній, пише Carscoops.

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Спільні підприємства та контроль з боку Канади

Китайські автомобільні гіганти, серед яких BYD, Geely та Chery, виявили активний інтерес до збільшення обсягів продажів на канадському ринку за зниженими тарифними ставками понад чинну річну квоту, яка наразі становить 49 000 автомобілів. Проте уряд Канади чітко дав зрозуміти, що просте ввезення готової продукції без зворотних інвестицій в економіку є неможливим.

Міністр промисловості Мелані Джолі під час візиту до Китаю провів переговори з керівництвом найбільших автовиробників та компанії Shanghai Launch Automotive Technology, озвучивши безальтернативну умову для розширення присутності на ринку. Будь-які нові складальні потужності китайських брендів у Канаді повинні створюватися виключно у формі спільних підприємств. При цьому контрольний пакет акцій таких підприємств має обов'язково належати канадській стороні.

Крім того, інвестори зобов'язані залучати до виробничих ланцюжків місцевих постачальників компонентів і повністю підпорядковуватися канадським стандартам захисту прав працівників. Окремим пунктом вимог є повна відповідальність китайських компаній за безпеку та конфіденційність персональних даних канадських покупців. Попри жорсткість цих рамок, офіційні особи зазначають, що сторони досягли певного прогресу у перемовинах, і конкретні рішення можуть бути ухвалені вже найближчими місяцями.

Занепокоєння японських автовиробників та захист внутрішнього ринку

Перспектива появи китайських заводів на території Північної Америки викликала хвилю критики з боку традиційних автовиробників, особливо представників японського автопрому. Керівництво компанії Mitsubishi в Канаді відверто визнає високу конкурентоспроможність китайських електромобілів, відзначаючи їхній привабливий дизайн, сучасні технології інтер'єру та агресивну цінову політику, з якою буде важко боротися на рівних.

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У Honda висловили ще більш радикальну позицію, зазначивши, що допуск китайських брендів на внутрішній ринок може знизити загальну конкурентоспроможність Канади. На думку представників бренду, місцеві виробники опиняються в нерівних умовах, оскільки змушені конкурувати з дешевшими машинами, створення яких активно субсидується державою.

У відповідь на ці побоювання міністерство промисловості наголошує, що нова стратегія спрямована не на послаблення наявного бізнесу, а на захист пів мільйона канадських працівників автомобільного сектору та одночасне забезпечення споживачів доступом до передових світових технологій через розширення локального виробництва.