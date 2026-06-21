У США пропонують повністю заборонити в'їзд туристам на автомобілях китайського виробництва

Головна відмінність цієї ініціативи від попередніх санкцій полягає в тому, що заборона стосуватиметься не лише комерційного імпорту чи продажу машин всередині США, а й звичайних іноземних туристів. Громадянам сусідніх Канади чи Мексики планують офіційно заборонити перетинати американський кордон на власних автівках китайських брендів навіть на один день, пише Carscoops.

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Закриття лазівок через Канаду та Мексику і загроза для відомих брендів

Автори законопроєкту відверто зазначають, що документ спрямований на стримування експансії КНР через суміжні північні та південні кордони. Американські політики стурбовані тим, що автомобільний ринок Канади останнім часом активно приймає нові китайські електромобілі, а в Мексиці продукція брендів із Піднебесної вже встигла стрімко завоювати близько 15% усього ринку.

Відповідно до тексту пропозиції, під повну заборону на в'їзд підпадають транспортні засоби, виготовлені або спроектовані в Китаї чи інших країнах, які визнані геополітичними супротивниками США. Ба більше, санкційне сито пропонується зробити максимально дрібним: обмеження торкнуться будь-якої автомобільної компанії чи організації, у якій китайський капітал має частку понад 15%.

Така юридична формула створює колосальні проблеми для європейських преміум-виробників, які мають історичні зв'язки з азіатськими інвесторами. Зокрема, Volvo опиняється під прямим ударом, оскільки китайський автомобільний гігант Geely володіє 78,7% її акцій, а бренд високопродуктивних електрокарів Polestar також підпадає під критерії заборони, адже понад 20% цінних паперів автовиробника контролюються тією ж материнською компанією.

Національна безпека та "комплекти спостереження на колесах"

Політики наполягають, що чинні правила, розроблені раніше адміністрацією Джо Байдена для обмеження продажу китайського програмного та апаратного забезпечення для автівок, мають небезпечні лазівки. Зокрема, нещодавно адміністрація Дональда Трампа видала для Volvo так званий "спеціальний дозвіл" у межах урядового правила захисту ланцюгів постачання інформаційно-комунікаційних технологій. Це дозволило шведським автомобілям уникнути блокування на американському ринку.

Новий законопроєкт, авторами якого є Гейлі Стівенс та Елісс Слоткін, також передбачає механізм видачі подібних виняткових ліцензій, проте процедуру планують зробити максимально прозорою та підконтрольною безпосередньо Конгресу США, що суттєво ускладнить життя автовиробникам.

Чому американські урядовці бояться автомобілів з Китаю?