В США предлагают полностью запретить въезд туристам на автомобилях китайского производства

Главное отличие этой инициативы от предыдущих санкций заключается в том, что запрет коснется не только коммерческого импорта или продажи автомобилей внутри США, но и обычных иностранных туристов. Гражданам соседних Канады или Мексики планируют официально запретить пересекать американскую границу на собственных автомобилях китайских брендов даже на один день, пишет Carscoops.

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Закрытие лазеек через Канаду и Мексику и угроза для известных брендов

Авторы законопроекта открыто отмечают, что документ направлен на сдерживание экспансии КНР через смежные северные и южные границы. Американские политики обеспокоены тем, что автомобильный рынок Канады в последнее время активно принимает новые китайские электромобили, а в Мексике продукция брендов из Поднебесной уже успела стремительно завоевать около 15% всего рынка.

Согласно тексту предложения, под полный запрет на ввоз подпадают транспортные средства, изготовленные или спроектированные в Китае или других странах, которые признаны геополитическими противниками США. Более того, санкционное сито предлагается сделать максимально мелким: ограничения коснутся любой автомобильной компании или организации, в которой доля китайского капитала превышает 15%.

Такая юридическая формула создает колоссальные проблемы для европейских премиум-производителей, имеющих исторические связи с азиатскими инвесторами. В частности, Volvo оказывается под прямым ударом, поскольку китайский автомобильный гигант Geely владеет 78,7% ее акций, а бренд высокопроизводительных электрокаров Polestar также подпадает под критерии запрета, ведь более 20% ценных бумаг автопроизводителя контролируются той же материнской компанией.

Национальная безопасность и «комплекты слежения на колесах»

Политики настаивают, что действующие правила, разработанные ранее администрацией Джо Байдена для ограничения продажи китайского программного и аппаратного обеспечения для автомобилей, содержат опасные лазейки. В частности, недавно администрация Дональда Трампа выдала Volvo так называемое «специальное разрешение» в рамках правительственного правила защиты цепочек поставок информационно-коммуникационных технологий. Это позволило шведским автомобилям избежать блокировки на американском рынке.

Новый законопроект, авторами которого являются Хейли Стивенс и Элисс Слоткин, также предусматривает механизм выдачи подобных исключительных лицензий, однако процедуру планируют сделать максимально прозрачной и подконтрольной непосредственно Конгрессу США, что существенно усложнит жизнь автопроизводителям.

Почему американские чиновники боятся автомобилей из Китая?