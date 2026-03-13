Китайские автопроизводители готовятся к выходу на рынок Канады

Причиной такого интереса стало решение канадского правительства заключить новое торговое соглашение с Китаем и снизить тарифы на электромобили китайского производства. Этот шаг может значительно облегчить выход новых игроков на местный рынок. По данным Carscoops, BYD, Chery и Geely уже начали процедуры сертификации своих моделей для продажи в Канаде.

Параллельно компании ведут переговоры о создании дилерских сетей и финансовых партнерств по всей стране. Для китайских производителей канадский рынок рассматривается как важное направление глобальной экспансии. Впрочем, маловероятно, что новые игроки успеют воспользоваться первой квотой сниженных пошлин, которая действует с 1 марта до конца августа. Она предусматривает тариф всего 6,1%, но ограничена 24 500 разрешениями. Ожидается, что большинство из них быстро заберут такие бренды, как Tesla, Volvo и Polestar.

BYD и Geely могут опередить конкурентов

По информации отраслевых аналитиков, именно BYD и Geely сейчас имеют наибольшие шансы первыми выйти на канадский рынок. Компания BYD еще планировала старт продаж в Канаде летом 2024 года, но была вынуждена отложить эти планы из-за введения высоких тарифов на китайские электромобили. В случае Geely ситуация несколько иная. Китайский концерн уже имеет определенное присутствие в стране благодаря брендам Volvo и Polestar, которые входят в его структуру.

Первым новым брендом может стать Zeekr

Ожидается, что первым полностью новым китайским брендом, который официально появится в Канаде, станет Zeekr. Торговую марку уже зарегистрировали на местном рынке в прошлом году, что свидетельствует о подготовке к запуску продаж. Этот бренд может составить плотную конкуренцию таким производителям, как Tesla.

Китайские бренды делают ставку на дилерские сети

В отличие от некоторых электромобильных стартапов, китайские производители вряд ли будут продавать автомобили напрямую покупателям. Ожидается, что они пойдут традиционным путем и будут создавать партнерства с дилерскими группами. По словам директора по развитию азиатского рынка компании DSMA Джейсона Чжао, переговоры с дилерами уже продолжаются.

До 20 китайских брендов могут появиться в Канаде

Аналитики прогнозируют, что в течение ближайших нескольких лет на рынке Канады могут появиться от 15 до 20 китайских автомобильных брендов. Если этот сценарий реализуется, канадский автомобильный рынок может претерпеть значительные изменения. Китайские производители активно расширяют глобальное присутствие и все чаще конкурируют с традиционными европейскими и американскими брендами.