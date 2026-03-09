Китайские авто впервые стали популярнее японских в Австралии

По данным продаж, в феврале на австралийском рынке было реализовано 22 362 автомобиля китайского производства, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Это включает не только модели китайских брендов, но и автомобили международных производителей, которые изготавливаются на заводах в Китае для экспорта.

Продажи китайских автомобилей стремительно растут

Продажи автомобилей китайского производства в Австралии выросли на 50,5% в годовом измерении. В то же время поставки автомобилей японского производства сократились на 31,3%, а корейских - примерно на 2,9%. Такая динамика объясняется быстрым расширением модельных линеек китайских брендов, а также тем, что многие мировые производители переносят производство экспортных моделей в Китай.

Китайские бренды среди самых популярных

Сегодня четыре из десяти самых популярных автомобильных брендов Австралии происходят из Китая. Лидером среди них стала компания BYD, которая продала 5 323 автомобиля в феврале, что на 62,2% больше, чем год назад. Доля бренда на рынке составила 5,9%, что позволило ему приблизиться к Hyundai, которая реализовала 6 266 автомобилей за тот же период. С начала года BYD уже продал 10 324 автомобиля, что соответствует примерно 5,8% рынка.

Активное расширение китайских брендов

После BYD вторым по популярности китайским брендом в Австралии стала компания Great Wall Motor. В феврале она продала 4 689 автомобилей, а всего с начала года - 9 198 машин, что соответствует примерно 5,2% рынка.

Chery также вошла в десятку самых популярных марок. С начала года компания продала 7 718 автомобилей, причем только в феврале - 3 938 единиц, что почти на 93% больше, чем год назад. В десятку лидеров также входит MG Motor, которая реализовала 6 377 автомобилей в январе-феврале.

Самые популярные автомобили в Австралии

Несмотря на рост китайских брендов, самой популярной моделью в Австралии остается пикап Ford Ranger - 4 325 проданных автомобилей в феврале. Второе место занял Toyota Hilux. Неожиданно третьим стал компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, продажи которого достигли 2 315 автомобилей за месяц - более чем вдвое больше, чем годом ранее.

Ford Ranger

Почему резко упали продажи Toyota RAV4

Между тем популярный кроссовер Toyota RAV4 показал необычно слабые результаты. В феврале было продано лишь 723 автомобиля, что примерно на 83,6% меньше, чем в январе 2025 года. Впрочем, эксперты объясняют это не падением спроса, а тем, что дилеры распродали запасы текущего поколения модели и готовятся к запуску нового поколения RAV4.

Отсутствие собственной автомобильной промышленности позволяет Австралии быстро реагировать на глобальные изменения в индустрии. Именно поэтому китайские производители смогли быстро занять значительную долю рынка. Если нынешняя тенденция сохранится, Китай может закрепить за собой статус главного поставщика автомобилей для Австралии уже на постоянной основе.