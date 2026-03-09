Китайські авто вперше стали популярнішими за японські в Австралії

За даними продажів, у лютому на австралійському ринку було реалізовано 22 362 автомобілі китайського виробництва, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. Це включає не лише моделі китайських брендів, а й автомобілі міжнародних виробників, які виготовляються на заводах у Китаї для експорту.

Продажі китайських автомобілів стрімко зростають

Продажі автомобілів китайського виробництва в Австралії зросли на 50,5% у річному вимірі. Водночас поставки автомобілів японського виробництва скоротилися на 31,3%, а корейських — приблизно на 2,9%. Така динаміка пояснюється швидким розширенням модельних лінійок китайських брендів, а також тим, що багато світових виробників переносять виробництво експортних моделей до Китаю.

Китайські бренди серед найпопулярніших

Сьогодні чотири з десяти найпопулярніших автомобільних брендів Австралії походять із Китаю. Лідером серед них стала компанія BYD, яка продала 5 323 автомобілі у лютому, що на 62,2% більше, ніж рік тому. Частка бренду на ринку склала 5,9%, що дозволило йому наблизитися до Hyundai, яка реалізувала 6 266 автомобілів за той самий період. З початку року BYD вже продав 10 324 автомобілі, що відповідає приблизно 5,8% ринку.

Активне розширення китайських брендів

Після BYD другим за популярністю китайським брендом в Австралії стала компанія Great Wall Motor. У лютому вона продала 4 689 автомобілів, а загалом із початку року — 9 198 машин, що відповідає приблизно 5,2% ринку.

Chery також увійшла до десятки найпопулярніших марок. З початку року компанія продала 7 718 автомобілів, причому лише у лютому — 3 938 одиниць, що майже на 93% більше, ніж рік тому. До десятки лідерів також входить MG Motor, яка реалізувала 6 377 автомобілів у січні-лютому.

Найпопулярніші автомобілі в Австралії

Попри зростання китайських брендів, найпопулярнішою моделлю в Австралії залишається пікап Ford Ranger — 4 325 проданих автомобілів у лютому. Друге місце посів Toyota Hilux. Неочікувано третім став компактний кросовер Chery Tiggo 4 Pro, продажі якого досягли 2 315 автомобілів за місяць — більш ніж удвічі більше, ніж роком раніше.

Ford Ranger

Чому різко впали продажі Toyota RAV4

Тим часом популярний кросовер Toyota RAV4 показав незвично слабкі результати. У лютому було продано лише 723 автомобілі, що приблизно на 83,6% менше, ніж у січні 2025 року. Втім, експерти пояснюють це не падінням попиту, а тим, що дилери розпродали запаси поточного покоління моделі та готуються до запуску нового покоління RAV4.

Відсутність власної автомобільної промисловості дозволяє Австралії швидко реагувати на глобальні зміни в індустрії. Саме тому китайські виробники змогли швидко зайняти значну частку ринку. Якщо нинішня тенденція збережеться, Китай може закріпити за собою статус головного постачальника автомобілів для Австралії вже на постійній основі.