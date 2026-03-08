Молодь готова купувати китайські авто, а старші покупці не дуже: дослідження

Попри гучні обговорення в інтернеті, китайські моделі фактично відсутні на ринку США, зазначає Auto24. Багато з них не представлені через офіційні дилерські мережі та не забезпечені локальним сервісом. До того ж їхня “приваблива” ціна часто не враховує імпортні мита й тарифні обмеження. Як пише Carscoops, фактично мова йде про теоретичну альтернативу, а не про реальну пропозицію в автосалоні. Проте думки покупців вже сформовані ще до того, як більшість американців побачили ці авто наживо.

69% покоління Z відкриті до китайських брендів

Згідно з дослідженням, 38% опитаних заявили, що з великою або дуже великою ймовірністю розглянули б китайський автомобіль. Водночас 39% відповіли, що категорично не готові до такого кроку. Найбільша відкритість спостерігається серед представників покоління Z — їх рівень потенційної зацікавленості сягає 69%. Це означає, що у випадку виходу китайських брендів на американський ринок маркетинг буде орієнтований насамперед на молодшу аудиторію. Для традиційних автовиробників це створює як ризики, так і нові конкурентні виклики.

Низька впізнаваність і ще нижча довіра дилерів

Попри гучні дискусії, реальна обізнаність американців про китайські бренди залишається обмеженою. Найвідомішим серед них є BYD — з брендом знайомі трохи більше третини респондентів. Але лише 17% заявили, що добре розуміють, що це за компанія та які автомобілі вона виробляє. Ще більш стриманими виявилися дилери. Лише близько 15% з них хотіли б бачити китайські марки у своїх салонах, а 92% висловили занепокоєння щодо надійності, безпеки, якості та довгострокової життєздатності таких авто. Водночас приблизно 70% дилерів заявили, що змушені були б переглянути свої бізнес-стратегії у разі появи китайських виробників на ринку.

Партнерство з американськими брендами може змінити правила гри

Цікавий нюанс: коли респондентам запропонували уявити китайського виробника в партнерстві з відомим американським брендом, рівень готовності розглянути покупку зріс до 76%. Це свідчить про те, що довіра до локального партнера може суттєво впливати на сприйняття продукту не менше, ніж ціна чи технічні характеристики.

Ціна — головний аргумент, але не вирішальний

Майже половина опитаних позитивно оцінюють китайські авто з точки зору доступності. Ще 35% відзначають хороші показники продуктивності. Відомо, що на глобальних ринках китайські виробники часто пропонують електромобілі та кросовери за цінами, нижчими за конкурентів із Європи чи США. Проте питання довговічності, безпеки та надійності залишаються ключовими бар’єрами. Саме ці фактори для більшості американців визначають остаточне рішення про купівлю.

Порівняння з лідерами ринку

Під час прямого порівняння моделей покупці електромобілів надавали перевагу Tesla Model Y, тоді як серед авто з двигунами внутрішнього згоряння лідером залишився Chevrolet Equinox. Це підтверджує, що усталені бренди все ще мають потужну перевагу завдяки довірі та знайомству. Втім, коли до порівняння додавали суттєві знижки, частина споживачів, особливо з нижчим рівнем доходу, була готова змінити свій вибір. Отже, агресивна цінова політика може частково скоротити розрив, але повністю його не ліквідує.

Висновок

Американський ринок демонструє чіткий розкол: молодь готова експериментувати, старші покупці та дилери — значно обережніші. Довіра до бренду залишається визначальним фактором, і навіть найнижча ціна не здатна її повністю замінити. Поки що це більше дискусія про можливе майбутнє, ніж реальна зміна ринку.