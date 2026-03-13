Китайські автовиробники готуються до виходу на ринок Канади

Причиною такого інтересу стало рішення канадського уряду укласти нову торгівельну угоду з Китаєм та знизити тарифи на електромобілі китайського виробництва. Цей крок може значно полегшити вихід нових гравців на місцевий ринок. За даними Carscoops, BYD, Chery та Geely вже розпочали процедури сертифікації своїх моделей для продажу в Канаді.

Паралельно компанії ведуть переговори щодо створення дилерських мереж та фінансових партнерств по всій країні. Для китайських виробників канадський ринок розглядається як важливий напрямок глобальної експансії. Втім, малоймовірно, що нові гравці встигнуть скористатися першою квотою знижених мит, яка діє з 1 березня до кінця серпня. Вона передбачає тариф лише 6,1%, але обмежена 24 500 дозволами. Очікується, що більшість із них швидко заберуть такі бренди, як Tesla, Volvo та Polestar.

BYD та Geely можуть випередити конкурентів

За інформацією галузевих аналітиків, саме BYD та Geely наразі мають найбільші шанси першими вийти на канадський ринок. Компанія BYD ще планувала старт продажів у Канаді влітку 2024 року, але була змушена відкласти ці плани через запровадження високих тарифів на китайські електромобілі. У випадку Geely ситуація дещо інша. Китайський концерн уже має певну присутність у країні завдяки брендам Volvo та Polestar, які входять до його структури.

Першим новим брендом може стати Zeekr

Очікується, що першим повністю новим китайським брендом, який офіційно з’явиться в Канаді, стане Zeekr. Торгову марку вже зареєстрували на місцевому ринку минулого року, що свідчить про підготовку до запуску продажів. Цей бренд може скласти щільну конкуренцію таким виробникам, як Tesla.

Китайські бренди роблять ставку на дилерські мережі

На відміну від деяких електромобільних стартапів, китайські виробники навряд чи продаватимуть автомобілі безпосередньо покупцям. Очікується, що вони підуть традиційним шляхом і створюватимуть партнерства з дилерськими групами. За словами директора з розвитку азійського ринку компанії DSMA Джейсона Чжао, переговори з дилерами вже тривають.

До 20 китайських брендів можуть з’явитися в Канаді

Аналітики прогнозують, що протягом найближчих кількох років на ринку Канади можуть з’явитися від 15 до 20 китайських автомобільних брендів. Якщо цей сценарій реалізується, канадський автомобільний ринок може зазнати значних змін. Китайські виробники активно розширюють глобальну присутність і дедалі частіше конкурують із традиційними європейськими та американськими брендами.