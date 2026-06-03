Нова Volga K50 виявилась вдвічі дорожчою за китайський оригінал

Російський автопром знову знайшов елегантний спосіб (насправді ні) створити новий автомобіль: взяти готовий китайський кросовер, змінити шильдик і назвати це поверненням легендарної марки Volga. Наприклад, новий кросовер Volga K50 є перелицьованим Geely Monjaro, а ціни на нього в Росії стартують від 4,2 млн рублів, тобто майже 59 тисяч доларів за поточним курсом.

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Головна характеристика — не мотор, а ціна

Volga K50 позиціонують як флагман відродженої марки. Формально все виглядає солідно: великий кросовер, повний привід, 2,0-літровий турбомотор, автоматична коробка передач і знайомий набір оснащення від Geely Monjaro.

Але технічні характеристики тут не головні. Бо справжній атракціон починається не під капотом, а в прайсі. За Volga K50 у Росії хочуть від 4,2 млн рублів. За курсом близько 73 рублі за долар це приблизно 57,5–59 тисяч доларів.

Тобто покупцеві пропонують не просто китайський кросовер. Йому продають цілу історію: про “повернення Волги”, “національний автопром” і, очевидно, дуже дороге право пишатися чужою платформою.

Китайський оригінал коштує зовсім інших грошей

Найцікавіше — порівняти цю ціну з китайським ринком. Geely Monjaro на експортних ринках відомий саме під такою назвою, а в Китаї ця модель продається як Geely Xingyue L. Це підтверджують відкриті довідкові дані про модель.

У Китаї актуальний Xingyue L / Monjaro може коштувати близько 141,7 тис. юанів для гібридної версії на передзамовленні, тобто приблизно 19,6 тис. доларів. За іншими ринковими орієнтирами для бензинових версій ціна може бути вищою — приблизно 160–180 тис. юанів, або близько 23,6–26,6 тис. доларів за курсу близько 6,76 юаня за долар.

Тобто в Китаї цей автомобіль коштує 20–27 тисяч доларів, російська підробка зі старим шильдиком – майже за 58–59 тисяч доларів.

Шильдик Volga коштує дорожче за здоровий глузд

Якщо рахувати грубо, Volga K50 у Росії виходить у 2,2–2,8 раза дорожчою, ніж близький Geely Xingyue L / Monjaro у Китаї. Так, у ціні є логістика, мита, сертифікація, дилерська маржа, санкційна реальність і всі інші радощі авторинку із закритими дверима.

Але все одно виглядає ефектно: китайський автомобіль приїжджає до Росії, отримує іншу емблему — і раптом стає майже преміальним брендом. Можливо, десь у процесі до нього додають не лише шильдик Volga, а й невидимий пакет “ностальгія плюс імпортозаміщення”.

Для порівняння, Geely Monjaro у самій Росії також коштує недешево. Його ціна близька до рівня Volga K50 і може становити приблизно 4,3–4,5 млн рублів, тобто близько 59–61 тисячі доларів. Виходить, Volga K50 роблять трохи дешевшою за Monjaro, але не настільки, щоб покупець забув: у Китаї ця машина живе зовсім в іншій ціновій реальності.

Що змінилося зовні

Зовні Volga K50 намагається відрізнятися від Geely Monjaro настільки, наскільки це дозволяє бюджет ребрендингу. Інша решітка радіатора, інші емблеми, можливо, новий дизайн колісних дисків — і ось уже перед нами не Geely, а “відроджена Волга”.

У профіль усе значно чесніше. Пропорції кузова, лінія даху, форма скління та загальна посадка видають китайське походження без особливого спротиву. Це не нова модель, створена з нуля, а типовий приклад бейдж-інжинірингу: автомобіль той самий, але назва інша.

Така схема сама по собі не є злочином проти автомобілебудування. Бейдж-інжиніринг існує в усьому світі. Просто в цьому випадку він подається з таким пафосом, ніби разом із решіткою радіатора Росія отримала власну технологічну незалежність.

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Техніка залишилась китайською

Під капотом Volga K50 – той самий набір, що й у Geely Monjaro для російського ринку: 2,0-літровий турбомотор, автоматична коробка передач і повний привід. Тобто з технічного погляду це зрозумілий і вже знайомий китайський кросовер.

Саме тому до машини як до автомобіля претензій може бути небагато. Geely Monjaro — не провальний продукт. Це великий, добре оснащений SUV, який у багатьох країнах сприймається як конкурент кросоверів середнього класу.

Питання в іншому: скільки має коштувати автомобіль, який у Китаї продається як масовий кросовер, а в Росії після зміни емблеми стає майже люксовою покупкою?

У чому сенс “нової Волги”