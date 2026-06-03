Новая Volga K50 оказалась вдвое дороже китайского оригинала

Российский автопром снова нашел элегантный способ (на сама деле нет) создать новый автомобиль: взять готовый китайский кроссовер, изменить шильдик и назвать это возвращением легендарной марки Volga. Например, новый кроссовер Volga K50 является перелицованным Geely Monjaro, а цены на него в России стартуют от 4,2 млн рублей, то есть почти 59 тысяч долларов по текущему курсу.

Также интересно из каких китайских авто украли другие “Волги”

Главная характеристика - не мотор, а цена

Volga K50 позиционируют как флагман возрожденной марки. Формально все выглядит солидно: большой кроссовер, полный привод, 2,0-литровый турбомотор, автоматическая коробка передач и знакомый набор оснащения от Geely Monjaro.

Но технические характеристики здесь не главные. Потому что настоящий аттракцион начинается не под капотом, а в прайсе. За Volga K50 в России хотят от 4,2 млн рублей. По курсу около 73 рубля за доллар это примерно 57,5–59 тысяч долларов.

То есть покупателю предлагают не просто китайский кроссовер. Ему продают целую историю: про “возвращение Волги”, “национальный автопром” и, очевидно, очень дорогое право гордиться чужой платформой.

Китайский оригинал стоит совсем других денег

Самое интересное - сравнить эту цену с китайским рынком. Geely Monjaro на экспортных рынках известен именно под таким названием, а в Китае эта модель продается как Geely Xingyue L. Это подтверждают открытые справочные данные о модели.

В Китае актуальный Xingyue L/Monjaro может стоить около 141,7 тыс. юаней для гибридной версии на предзаказе, то есть примерно 19,6 тыс. долларов. По другим рыночным ориентирам для бензиновых версий цена может быть выше - примерно 160–180 тыс. юаней, или около 23,6–26,6 тыс. долларов по курсу около 6,76 юаня за доллар.

То есть в Китае этот автомобиль стоит 20–27 тысяч долларов, российская подделка со старым шильдиком – почти за 58–59 тысяч долларов.

Шильдик Volga стоит дороже здравого смысла

Если считать грубо, Volga K50 в России получается в 2,2–2,8 раза дороже, чем близкий Geely Xingyue L/Monjaro в Китае. Да, в цене есть логистика, пошлины, сертификация, дилерская маржа, санкционная реальность и все остальные радости авторынка с закрытыми дверями.

Но все равно выглядит эффектно: китайский автомобиль приезжает в Россию, получает другую эмблему - и вдруг становится почти премиальным брендом. Возможно, где-то в процессе к нему добавляют не только шильдик Volga, но и невидимый пакет “ностальгия плюс импортозамещение”.

Для сравнения, Geely Monjaro в самой России также стоит недешево. Его цена близка к уровню Volga K50 и может составлять примерно 4,3–4,5 млн рублей, то есть около 59–61 тысячи долларов. Получается, Volga K50 делают немного дешевле Monjaro, но не настолько, чтобы покупатель забыл: в Китае эта машина живет совсем в другой ценовой реальности.

Что изменилось внешне

Внешне Volga K50 старается отличаться от Geely Monjaro настолько, насколько это позволяет бюджет ребрендинга. Другая решетка радиатора, другие эмблемы, возможно, новый дизайн колесных дисков - и вот уже перед нами не Geely, а “возрожденная Волга”.

В профиль все значительно честнее. Пропорции кузова, линия крыши, форма остекления и общая посадка выдают китайское происхождение без особого сопротивления. Это не новая модель, созданная с нуля, а типичный пример бейдж-инжиниринга: автомобиль тот же, но название другое.

Такая схема сама по себе не является преступлением против автомобилестроения. Бейдж-инжиниринг существует во всем мире. Просто в этом случае он подается с таким пафосом, будто вместе с решеткой радиатора Россия получила собственную технологическую независимость.

Кстати Geely может купить завод Ford в Европе

Техника осталась китайской

Под капотом Volga K50 – тот же набор, что и у Geely Monjaro для российского рынка: 2,0-литровый турбомотор, автоматическая коробка передач и полный привод. То есть с технической точки зрения это понятный и уже знакомый китайский кроссовер.

Именно поэтому к машине как к автомобилю претензий может быть немного. Geely Monjaro - не провальный продукт. Это большой, хорошо оснащенный SUV, который во многих странах воспринимается как конкурент кроссоверов среднего класса.

Вопрос в другом: сколько должен стоить автомобиль, который в Китае продается как массовый кроссовер, а в России после смены эмблемы становится почти люксовой покупкой?

В чем смысл “новой Волги”