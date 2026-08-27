Нові моделі Jeep матимуть технологічну базу китайського Dongfeng

Jeep готується повернутися до локального виробництва автомобілів у Китаї. Stellantis та Dongfeng створюють нове підприємство, яке розроблятиме дві моделі Jeep із електрифікованими силовими установками. На відміну від попереднього спільного підприємства Jeep у Китаї, новий проєкт передбачає не лише продаж автомобілів на місцевому ринку, а й їх експорт, пише Carscoops.

Stellantis підписала угоду з Dongfeng у травні 2026 року. Новостворена Dongfeng Stellantis Automotive Technology інвестуватиме близько 1,2 млрд доларів у розвиток проєкту. Розробкою нових автомобілів займатиметься спільна компанія, а їх виробництво організують на заводі Dongfeng Peugeot-Citroen (DPCA) в Ухані.

Перші нові моделі Jeep мають з'явитися вже у 2027 році. Йдеться про автомобілі з гібридними та повністю електричними силовими установками. Dongfeng при цьому надасть партнерству власні технології електрифікації та системи для так званих "інтелектуальних автомобілів".

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Dongfeng Yipai

Окрім двох моделей Jeep, підприємство також випускатиме два електрифіковані Peugeot – зокрема автомобілі з плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками.

Китайські Jeep вперше почнуть експортувати

Однією з ключових особливостей нового проєкту стане можливість експорту автомобілів. Stellantis планує продавати нові Jeep не тільки в Китаї, а й на інших ринках. Це важлива зміна стратегії бренду. Раніше автомобілі Jeep, вироблені в Китаї, призначалися переважно для місцевих покупців. Тепер же китайське виробництво може стати базою для постачання електрифікованих моделей в інші країни.

Jeep Avenger

Компанії поки не уточнюють, куди саме експортуватимуть нові Jeep. Найбільш очевидними напрямками можуть стати інші азійські ринки, а також Європа, однак офіційного переліку країн поки немає.

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