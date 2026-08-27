Нові моделі Jeep матимуть технологічну базу китайського Dongfeng

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Jeep Wrangler Rubicon
Jeep готується повернутися до локального виробництва автомобілів у Китаї. Stellantis та Dongfeng створюють нове підприємство, яке розроблятиме дві моделі Jeep із електрифікованими силовими установками. На відміну від попереднього спільного підприємства Jeep у Китаї, новий проєкт передбачає не лише продаж автомобілів на місцевому ринку, а й їх експорт, пише Carscoops.
Stellantis підписала угоду з Dongfeng у травні 2026 року. Новостворена Dongfeng Stellantis Automotive Technology інвестуватиме близько 1,2 млрд доларів у розвиток проєкту. Розробкою нових автомобілів займатиметься спільна компанія, а їх виробництво організують на заводі Dongfeng Peugeot-Citroen (DPCA) в Ухані.
Перші нові моделі Jeep мають з'явитися вже у 2027 році. Йдеться про автомобілі з гібридними та повністю електричними силовими установками. Dongfeng при цьому надасть партнерству власні технології електрифікації та системи для так званих "інтелектуальних автомобілів".
Dongfeng Yipai
Окрім двох моделей Jeep, підприємство також випускатиме два електрифіковані Peugeot – зокрема автомобілі з плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками.
Китайські Jeep вперше почнуть експортувати
Однією з ключових особливостей нового проєкту стане можливість експорту автомобілів. Stellantis планує продавати нові Jeep не тільки в Китаї, а й на інших ринках. Це важлива зміна стратегії бренду. Раніше автомобілі Jeep, вироблені в Китаї, призначалися переважно для місцевих покупців. Тепер же китайське виробництво може стати базою для постачання електрифікованих моделей в інші країни.
Jeep Avenger
Компанії поки не уточнюють, куди саме експортуватимуть нові Jeep. Найбільш очевидними напрямками можуть стати інші азійські ринки, а також Європа, однак офіційного переліку країн поки немає.
Продажі Jeep у Китаї впали більш ніж на 90%
- Повернення Jeep до китайського виробництва відбувається після різкого падіння популярності марки на місцевому ринку.
- У 2017 році в Китаї продали близько 203 тисяч автомобілів Jeep. До 2022 року цей показник скоротився до менш ніж 20 тисяч машин, а отже за п'ять років продажі впали більш ніж на 90%. Після цього Stellantis припинила роботу спільного підприємства з GAC, яке з 2014 року займалося виробництвом Jeep у Китаї.
- Нині китайським покупцям офіційно доступні лише Wrangler, Gladiator та Grand Cherokee, які імпортуються на ринок. Новий проєкт із Dongfeng має повернути Jeep до локального виробництва та водночас дозволити бренду використати технологічні напрацювання одного з найбільших китайських автовиробників.