Новые модели Jeep будут иметь технологическую базу китайского Dongfeng

Jeep готовится вернуться к местному производству автомобилей в Китае. Stellantis и Dongfeng создают новое предприятие, разрабатывающее две модели Jeep с электрифицированными силовыми установками. В отличие от предыдущего совместного предприятия Jeep в Китае, новый проект предполагает не только продажу автомобилей на местном рынке, но и их экспорт, пишет Carscoops.

Stellantis подписала соглашение с Dongfeng в мае 2026 года. Вновь Dongfeng Stellantis Automotive Technology будет инвестировать около 1,2 млрд долларов в развитие проекта. Разработкой новых автомобилей будет заниматься совместная компания, а их производство организуют на заводе Dongfeng Peugeot-Citroen (DPCA) в Ухане.

Первые новые модели Jeep должны появиться уже в 2027 году. Речь идет об автомобилях с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Dongfeng при этом предоставит партнерству собственные технологии электрификации и системы для так называемых "интеллектуальных автомобилей".

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Кроме двух моделей Jeep, предприятие также будет выпускать два электрифицированных Peugeot – в частности, автомобили с плагин-гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Китайские Jeep впервые начнут экспортировать

Одной из ключевых особенностей нового проекта станет возможность экспорта автомобилей. Stellantis планирует продавать новый Jeep не только в Китае, но и на других рынках. Это важное изменение стратегии бренда. Ранее автомобили Jeep, производимые в Китае, предназначались преимущественно для местных покупателей. Теперь же китайское производство может стать базой для снабжения электрифицированными моделями в другие страны.

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Компании пока не уточняют, куда будут экспортировать новые Jeep. Наиболее очевидными направлениями могут стать другие азиатские рынки, а также Европа, однако официального списка стран пока нет.

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