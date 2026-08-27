Новые модели Jeep будут иметь технологическую базу китайского Dongfeng

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Jeep Wrangler Rubicon
Jeep готовится вернуться к местному производству автомобилей в Китае. Stellantis и Dongfeng создают новое предприятие, разрабатывающее две модели Jeep с электрифицированными силовыми установками. В отличие от предыдущего совместного предприятия Jeep в Китае, новый проект предполагает не только продажу автомобилей на местном рынке, но и их экспорт, пишет Carscoops.
Stellantis подписала соглашение с Dongfeng в мае 2026 года. Вновь Dongfeng Stellantis Automotive Technology будет инвестировать около 1,2 млрд долларов в развитие проекта. Разработкой новых автомобилей будет заниматься совместная компания, а их производство организуют на заводе Dongfeng Peugeot-Citroen (DPCA) в Ухане.
Первые новые модели Jeep должны появиться уже в 2027 году. Речь идет об автомобилях с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Dongfeng при этом предоставит партнерству собственные технологии электрификации и системы для так называемых "интеллектуальных автомобилей".
Dongfeng Yipai
Кроме двух моделей Jeep, предприятие также будет выпускать два электрифицированных Peugeot – в частности, автомобили с плагин-гибридными и полностью электрическими силовыми установками.
Китайские Jeep впервые начнут экспортировать
Одной из ключевых особенностей нового проекта станет возможность экспорта автомобилей. Stellantis планирует продавать новый Jeep не только в Китае, но и на других рынках. Это важное изменение стратегии бренда. Ранее автомобили Jeep, производимые в Китае, предназначались преимущественно для местных покупателей. Теперь же китайское производство может стать базой для снабжения электрифицированными моделями в другие страны.
Jeep Avenger
Компании пока не уточняют, куда будут экспортировать новые Jeep. Наиболее очевидными направлениями могут стать другие азиатские рынки, а также Европа, однако официального списка стран пока нет.
Продажи Jeep в Китае упали более чем на 90%
- Возвращение Jeep к китайскому производству происходит после резкого падения популярности марки на местном рынке.
- В 2017 году в Китае было продано около 203 тысяч автомобилей Jeep. К 2022 году этот показатель сократился до менее 20 тысяч машин, а значит, за пять лет продажи упали более чем на 90%. После этого Stellantis прекратила работу совместного предприятия по GAC, которое с 2014 года занималось производством Jeep в Китае.
- В настоящее время китайским покупателям официально доступны только импортируемые на рынок Wrangler, Gladiator и Grand Cherokee. Новый проект из Dongfeng должен вернуть Jeep в локальное производство и одновременно позволить бренду использовать технологические наработки одного из крупнейших китайских автопроизводителей.