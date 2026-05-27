Концерн Stellantis стремится вывести на европейский рынок премиальные китайские электромобили Voyah

Подавляющее большинство автомобильных новинок из КНР пока остается внутри внутреннего рынка без всяких шансов на официальный экспорт, однако новый электрический кроссовер Voyah Passion S имеет все перспективы стать заметным исключением.
ФОТО: Carscoops

Данила Северенчук
27 мая, 15:10
Марка Voyah является передовым премиальным суббрендом китайской государственной корпорации Dongfeng. Руководство Stellantis официально подтвердило, что сейчас ведет активные переговоры с руководством Dongfeng по созданию нового совместного предприятия, пишет Carscoops.

Этот альянс позволит выпускать и реализовывать электрические автомобили под брендом Voyah непосредственно в Европе. Аналогичную схему партнерства гигант уже успешно использует для международной экспансии и продажи машин другой китайской марки – Leapmotor. Кузов нового Voyah Passion S предлагает гораздо больше привычных европейских пропорций классического внедорожника, чем специфического азиатского дизайна, что делает его идеальным кандидатом для закрепления позиций компании на новом рынке.

Визуальный стиль с заметным влиянием дизайна Xiaomi YU7

Представленный в насыщенном красном цвете кузова, новый Voyah Passion S демонстрирует спортивный и агрессивный экстерьер. Передняя часть кроссовера выделяется оригинальной разделенной оптикой, где блоки фар визуально объединены сплошной горизонтальной светодиодной панелью дневного света. Ниже расположены массивные черные воздухозаборники и выраженный передний сплиттер.

Профиль и задняя часть автомобиля получили следующие характерные элементы: по периметру кузова установлены практичные черные накладки на колесные арки, массивные диски и большие колесные диски, а над лобовым стеклом четко заметен выступающий LiDAR для работы автопилота. Изогнутые линии задних крыльев своей формой прямо отсылают к силуэту Xiaomi YU7, а динамичный образ завершает фиксированный спойлер, полностью выполненный из углеродного волокна.

Согласно официальным отчетам, автомобиль получил солидные габаритные размеры. Его длина составляет 5050 мм, ширина достигает 1998 мм, а высота – 1656 мм. Большую порцию свободного пространства внутри гарантирует щедрая колесная база, размер которой составляет ровно 3000 мм. Детальные официальные фотографии салона разработчики пока держат в секрете.

Прогрессивная 800-вольтовая архитектура и мощность

Технические характеристики батареи пока официально не подтверждены, однако инженеры раскрыли информацию о конфигурации силовых агрегатов. Покупателям предложат выбор между классическим задним и полным приводом. Базовая одномоторная модификация будет выдавать вполне солидную мощность в 408 лошадиных сил.

Для поклонников высоких скоростей подготовили флагманскую версию с двумя электродвигателями, суммарная отдача которой достигает 646 лошадиных сил. Безусловно, этих показателей будет недостаточно для прямого соперничества на треке с экстремальным трехмоторным Xiaomi YU7 GT, мощность которого составляет 990 лошадиных сил, однако заявленного потенциала с лихвой хватит для любых повседневных и спортивных задач европейских водителей. Кроме того, кроссовер построен на современной электрической архитектуре с рабочим напряжением 800В, что гарантирует поддержку сверхбыстрой зарядки постоянным током высокой мощности.

На текущем этапе производитель не называет точных сроков старта продаж Voyah Passion S в самом Китае, как и воздерживается от объявления розничных прайс-листов. Однако в случае успешного подписания финальных документов о создании совместного предприятия между концернами Stellantis и Dongfeng, премиальные модели марки могут получить европейскую прописку. Главной площадкой для локальной сборки рассматривается французский завод в городе Ренн, а сам новый кроссовер Passion S имеет все шансы стать первенцем этой масштабной международной программы.

Стратегия бейдж-инжиниринга и партнерств Stellantis с китайскими стартапами

  • Сотрудничество с Dongfeng и Voyah является логическим продолжением глобальной стратегии Stellantis, которая стремится стать главным проводником и производителем перспективного китайского автопрома в Европе.
  • Stellantis уже успешно контролирует международные продажи бренда Leapmotor, а недавно стало известно, что концерн может стать проводником для китайского люксового бренда Hongqi на рынок Европы.
  • Подобный прагматичный подход позволяет европейскому автопроизводителю оперативно заполнять свободные ниши высокотехнологичными электромобилями, оптимизировать загруженность собственных заводов во Франции и Италии, а также эффективно противостоять другим мировым конкурентам в эпоху стремительной электрификации.
