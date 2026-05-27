Концерн Stellantis стремится вывести на европейский рынок премиальные китайские электромобили Voyah

Марка Voyah является передовым премиальным суббрендом китайской государственной корпорации Dongfeng. Руководство Stellantis официально подтвердило, что сейчас ведет активные переговоры с руководством Dongfeng по созданию нового совместного предприятия, пишет Carscoops.

Этот альянс позволит выпускать и реализовывать электрические автомобили под брендом Voyah непосредственно в Европе. Аналогичную схему партнерства гигант уже успешно использует для международной экспансии и продажи машин другой китайской марки – Leapmotor. Кузов нового Voyah Passion S предлагает гораздо больше привычных европейских пропорций классического внедорожника, чем специфического азиатского дизайна, что делает его идеальным кандидатом для закрепления позиций компании на новом рынке.

Визуальный стиль с заметным влиянием дизайна Xiaomi YU7

Представленный в насыщенном красном цвете кузова, новый Voyah Passion S демонстрирует спортивный и агрессивный экстерьер. Передняя часть кроссовера выделяется оригинальной разделенной оптикой, где блоки фар визуально объединены сплошной горизонтальной светодиодной панелью дневного света. Ниже расположены массивные черные воздухозаборники и выраженный передний сплиттер.

Профиль и задняя часть автомобиля получили следующие характерные элементы: по периметру кузова установлены практичные черные накладки на колесные арки, массивные диски и большие колесные диски, а над лобовым стеклом четко заметен выступающий LiDAR для работы автопилота. Изогнутые линии задних крыльев своей формой прямо отсылают к силуэту Xiaomi YU7, а динамичный образ завершает фиксированный спойлер, полностью выполненный из углеродного волокна.

Согласно официальным отчетам, автомобиль получил солидные габаритные размеры. Его длина составляет 5050 мм, ширина достигает 1998 мм, а высота – 1656 мм. Большую порцию свободного пространства внутри гарантирует щедрая колесная база, размер которой составляет ровно 3000 мм. Детальные официальные фотографии салона разработчики пока держат в секрете.

Прогрессивная 800-вольтовая архитектура и мощность

Технические характеристики батареи пока официально не подтверждены, однако инженеры раскрыли информацию о конфигурации силовых агрегатов. Покупателям предложат выбор между классическим задним и полным приводом. Базовая одномоторная модификация будет выдавать вполне солидную мощность в 408 лошадиных сил.

Для поклонников высоких скоростей подготовили флагманскую версию с двумя электродвигателями, суммарная отдача которой достигает 646 лошадиных сил. Безусловно, этих показателей будет недостаточно для прямого соперничества на треке с экстремальным трехмоторным Xiaomi YU7 GT, мощность которого составляет 990 лошадиных сил, однако заявленного потенциала с лихвой хватит для любых повседневных и спортивных задач европейских водителей. Кроме того, кроссовер построен на современной электрической архитектуре с рабочим напряжением 800В, что гарантирует поддержку сверхбыстрой зарядки постоянным током высокой мощности.

На текущем этапе производитель не называет точных сроков старта продаж Voyah Passion S в самом Китае, как и воздерживается от объявления розничных прайс-листов. Однако в случае успешного подписания финальных документов о создании совместного предприятия между концернами Stellantis и Dongfeng, премиальные модели марки могут получить европейскую прописку. Главной площадкой для локальной сборки рассматривается французский завод в городе Ренн, а сам новый кроссовер Passion S имеет все шансы стать первенцем этой масштабной международной программы.

Стратегия бейдж-инжиниринга и партнерств Stellantis с китайскими стартапами