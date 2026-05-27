Концерн Stellantis прагне вивести на європейський ринок преміальні китайські електромобілі Voyah

Марка Voyah є передовим преміальним суббрендом китайської державної корпорації Dongfeng. Керівництво Stellantis офіційно підтвердило, що наразі веде активні переговори з керівництвом Dongfeng щодо створення нового спільного підприємства, пише Carscoops.

Цей альянс дозволить випускати та реалізовувати електричні автомобілі під брендом Voyah безпосередньо в Європі. Аналогічну схему партнерства гігант уже успішно використовує для міжнародної експансії та продажу машин іншої китайської марки – Leapmotor. Кузов нового Voyah Passion S пропонує набагато більше звичних європейських пропорцій класичного позашляховика, ніж специфічного азійського дизайну, що робить його ідеальним кандидатом для закріплення позицій компанії на новому ринку.

Візуальний стиль із помітним впливом дизайну Xiaomi YU7

Презентований у насиченому червоному кольорі кузова, новий Voyah Passion S демонструє спортивний та агресивний екстер'єр. Передня частина кросовера виділяється оригінальною розділеною оптикою, де блоки фар візуально об'єднані суцільною горизонтальною світлодіодною панеллю денного світла. Нижче розташовані масивні чорні повітрозабірники та виражений передній спліттер.

Профіль та задня частина автомобіля отримали такі характерні елементи: по периметру кузова встановлені практичні чорні накладки на колісні арки, масивні диски та великі колісні диски, а над лобовим склом чітко помітний виступаючий LiDAR для роботи автопілота. Вигнуті лінії задніх крил своєю формою прямо відсилають до силуету Xiaomi YU7, а динамічний образ завершує фіксований спойлер, повністю виконаний з вуглецевого волокна.

Згідно з офіційними звітами, автомобіль отримав солідні габаритні розміри. Його довжина становить 5050 мм, ширина досягає 1998 мм, а висота – 1656 мм. Велику порцію вільного простору всередині гарантує щедра колісна база, розмір якої становить рівно 3000 мм. Детальні офіційні фотографії салону розробники наразі тримають у секреті.

Прогресивна 800-вольтова архітектура та потужність

Технічні характеристики батареї поки що офіційно не підтверджені, проте інженери розкрили інформацію про конфігурації силових агрегатів. Покупцям запропонують вибір між класичним заднім та повним приводом. Базова одномоторна модифікація видаватиме цілком солідну потужність у 408 кінських сил.

Для шанувальників високих швидкостей підготували флагманську версію з двома електродвигунами, сумарна віддача якої досягає 646 кінських сил. Безумовно, цих показників буде недостатньо для прямого суперництва на треку з екстремальним тримоторним Xiaomi YU7 GT, потужність якого становить 990 кінських сил, проте заявленого потенціалу з лишком вистачить для будь-яких повсякденних та спортивних завдань європейських водіїв. Крім того, кросовер побудований на сучасній електричній архітектурі з робочою напругою 800В, що гарантує підтримку надшвидкої зарядки постійним струмом високої потужності.

На поточному етапі виробник не називає точних термінів старту продажів Voyah Passion S в самому Китаї, як і утримується від оголошення роздрібних прайс-листів. Проте у разі успішного підписання фінальних документів про створення спільного підприємства між концернами Stellantis та Dongfeng, преміальні моделі марки можуть отримати європейську прописку. Головним майданчиком для локального збирання розглядається французький завод у місті Ренн, а сам новий кросовер Passion S має всі шанси стати первістком цієї масштабної міжнародної програми.

Стратегія бейдж-інжинірингу та партнерств Stellantis із китайськими стартапами