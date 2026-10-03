Водії-початківці не зможуть возити друзів вночі на вечірки: де ввели таке правило

Найбільше нововведення стосується водіїв віком до 24 років. Північна Ірландія стала першою частиною Великої Британії, де запровадили нові правила для водіїв-початківців. Основна мета – зменшити кількість смертельних дорожньо-транспортних пригод за участю молодих людей.

Як повідомляє у своїй публікації профільний ресурс Аutoviny, у перші шість місяців після складання іспиту новачки матимуть обмеження на перевезення пасажирів у нічний час. Є й інші нововведення, у зміст яких уже з інтересом вчитуються в країнах Євросоюзу.

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Вночі – лише один молодий пасажир

З 23:00 до 6:00 водій-початківець віком до 24 років може перевозити максимум одного пасажира віком від 14 до 20 років.

Наприклад, 18-річний водій не зможе після отримання прав посадити в автомобіль кількох друзів свого віку та вирушити з ними на вечірку чи до ресторану.

Водночас передбачені винятки. Обмеження не поширюється на найближчих членів сім'ї. Також дозволено перевозити пасажирів, якщо на передньому сидінні перебуває людина віком щонайменше 21 рік із повним водійським посвідченням, отриманим не менш як три роки тому.

За порушення – штраф до 1200 євро

Поліція Ірландії контролюватиме дотримання нових правил. Якщо водія-початківця зупинять із недозволеною кількістю пасажирів, йому загрожує штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів – приблизно 1200 євро – та три штрафні бали.

Для новачків це особливо відчутне покарання. Упродовж дворічного випробувального періоду шість або більше штрафних балів можуть призвести до заборони керування та необхідності повторно складати іспит.

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Знак R залишатиметься довше

Змінюються і правила позначення автомобілів водіїв-початківців. Знак R, який використовується в Північній Ірландії, тепер потрібно буде встановлювати упродовж двох років замість одного.

Перші шість місяців автомобіль матиме синю літеру R на білому фоні. Далі для проходження наступних 18 місяців – білу R на синьому фоні.

Іспит – тільки через шість місяців

Реформа також встановлює мінімальний шестимісячний період навчання перед практичним іспитом. Швидко отримати тимчасове посвідчення, пройти навчання та скласти практичний тест за кілька тижнів більше не вийде.

Перші практичні іспити за новою системою заплановані на 1 квітня 2027 року.

Водночас для новачків скасовується окреме обмеження швидкості у 45 миль/год (близько 72 км/год). Після отримання повного посвідчення вони також зможуть самостійно їздити автомагістралями.