Начинающие водители не смогут возить друзей ночью на вечеринки: где ввели такое правило

Наибольшее новшество касается водителей в возрасте до 24 лет. Северная Ирландия стала первой частью Великобритании, где ввели новые правила для начинающих водителей. Основная цель – уменьшить количество смертельных ДТП с участием молодых людей.

Как сообщает в своей публикации профильный ресурс Аutoviny, в первые шесть месяцев после сдачи экзамена новички будут иметь ограничения на перевозку пассажиров в ночное время. Есть и другие новшества, в содержание которых уже с интересом вчитываются в странах Евросоюза.

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Ночью – только один молодой пассажир

С 23:00 до 6:00 начинающий водитель в возрасте до 24 лет может перевозить максимум одного пассажира в возрасте от 14 до 20 лет.

Например, 18-летний водитель не сможет после получения прав посадить в автомобиль нескольких друзей своего возраста и отправиться с ними на вечеринку или в ресторан.

В то же время предусмотрены исключения. Ограничения не распространяются на ближайших членов семьи. Также разрешено перевозить пассажиров, если на переднем сиденье находится человек не менее 21 года с полным водительским удостоверением, полученным не менее трех лет назад.

За нарушение – штраф до 1200 евро

Полиция Ирландии будет контролировать соблюдение новых правил. Если начинающего водителя остановят с непозволительным количеством пассажиров, ему грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов – примерно 1200 евро – и три штрафных балла.

Для новичков это особенно ощутимое наказание. В течение двухлетнего испытательного периода шесть или более штрафных баллов могут привести к запрету управления и необходимости повторно сдавать экзамен.

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Знак R будет оставаться дольше

Меняются и правила обозначения автомобилей начинающих водителей. Знак R, используемый в Северной Ирландии, теперь нужно будет устанавливать в течение двух лет вместо одного.

Первые шесть месяцев автомобиль будет иметь синюю букву R на белом фоне. Далее для прохождения следующих 18 месяцев– белый R на синем фоне.

Экзамен – только через шесть месяцев

Реформа также устанавливает минимальный шестимесячный период обучения перед практическим экзаменом. Быстро получить временное удостоверение, пройти обучение и сдать практический тест через несколько недель больше не получится.

Первые практические экзамены по новой системе запланированы на 1 апреля 2027 года.

В то же время для новичков отменяется отдельное ограничение скорости в 45 миль/час (около 72 км/ч). После получения полного удостоверения, они также смогут самостоятельно ездить по автомагистралям.