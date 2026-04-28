Нові vs вживані: які авто купують найчастіше

ФОТО: Toyota|
Toyota RAV4
У І кварталі 2026 року українці суттєво поповнили автопарк: придбано 15,4 тис. нових і 50,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Ринок чітко демонструє перевагу секонд-хенду — майже у 3,3 раза більше угод. Про це пише Укравтопром.
Лідери серед нових авто
Найбільший попит традиційно зосереджений на кросоверах і SUV:
- Toyota RAV4 — 1159 авто
- Renault Duster — 1150 авто
- Hyundai Tucson — 636 авто
- Toyota Land Cruiser Prado — 603 авто
- Skoda Kodiaq — 429 авто
Фактично весь топ — це високі автомобілі з універсальним призначенням. Седани остаточно втратили позиції у новому сегменті.
Лідери серед вживаних авто
У сегменті імпорту та внутрішніх перепродажів ситуація інша — тут домінують практичні та доступні моделі:
- Volkswagen Golf — 2448 авто
- Volkswagen Tiguan — 2010 авто
- Audi Q5 — 1886 авто
- Skoda Octavia — 1726 авто
- Nissan Rogue — 1716 авто
Тут уже видно баланс між кросоверами та класичними легковиками — особливо популярні універсальні моделі з Європи.
Ключові тенденції ринку
Перше — домінування SUV. І в новому, і у вживаному сегменті кросовери займають більшість позицій.
Друге — різниця в підходах. Нові авто купують більш «прагматично дорогі» — надійні та ліквідні моделі. Вживані — часто імпорт із США та ЄС, де важливі ціна і оснащення.
Третє — сильна роль брендів. Toyota, Volkswagen, Skoda залишаються системними лідерами ринку.