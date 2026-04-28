Нові vs вживані: які авто купують найчастіше

Ринок автомобілів є одним з найкращих індикаторів благополуччя людей. Розглянемо що у цьому плані відбувається в Україні.
Які авто купують найчастіше: нові чи вживані

Євген Гудущан
28 квітня, 11:40
У І кварталі 2026 року українці суттєво поповнили автопарк: придбано 15,4 тис. нових і 50,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Ринок чітко демонструє перевагу секонд-хенду — майже у 3,3 раза більше угод. Про це пише Укравтопром.

Лідери серед нових авто

Найбільший попит традиційно зосереджений на кросоверах і SUV:

  1. Toyota RAV4 — 1159 авто
  2. Renault Duster — 1150 авто
  3. Hyundai Tucson — 636 авто
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 603 авто
  5. Skoda Kodiaq — 429 авто

Фактично весь топ — це високі автомобілі з універсальним призначенням. Седани остаточно втратили позиції у новому сегменті.

Лідери серед вживаних авто

У сегменті імпорту та внутрішніх перепродажів ситуація інша — тут домінують практичні та доступні моделі:

  1. Volkswagen Golf — 2448 авто
  2. Volkswagen Tiguan — 2010 авто
  3. Audi Q5 — 1886 авто
  4. Skoda Octavia — 1726 авто
  5. Nissan Rogue — 1716 авто

Тут уже видно баланс між кросоверами та класичними легковиками — особливо популярні універсальні моделі з Європи.

Ключові тенденції ринку

Перше — домінування SUV. І в новому, і у вживаному сегменті кросовери займають більшість позицій.

Друге — різниця в підходах. Нові авто купують більш «прагматично дорогі» — надійні та ліквідні моделі. Вживані — часто імпорт із США та ЄС, де важливі ціна і оснащення.

Третє — сильна роль брендів. Toyota, Volkswagen, Skoda залишаються системними лідерами ринку.

