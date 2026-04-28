Нові vs вживані: які авто купують найчастіше

У І кварталі 2026 року українці суттєво поповнили автопарк: придбано 15,4 тис. нових і 50,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Ринок чітко демонструє перевагу секонд-хенду — майже у 3,3 раза більше угод. Про це пише Укравтопром.

Читайте також: Автомобільний ринок ЄС демонструє відчутне зростання

Лідери серед нових авто

Найбільший попит традиційно зосереджений на кросоверах і SUV:

Toyota RAV4 — 1159 авто Renault Duster — 1150 авто Hyundai Tucson — 636 авто Toyota Land Cruiser Prado — 603 авто Skoda Kodiaq — 429 авто

Фактично весь топ — це високі автомобілі з універсальним призначенням. Седани остаточно втратили позиції у новому сегменті.

Лідери серед вживаних авто

У сегменті імпорту та внутрішніх перепродажів ситуація інша — тут домінують практичні та доступні моделі:

Volkswagen Golf — 2448 авто Volkswagen Tiguan — 2010 авто Audi Q5 — 1886 авто Skoda Octavia — 1726 авто Nissan Rogue — 1716 авто

Тут уже видно баланс між кросоверами та класичними легковиками — особливо популярні універсальні моделі з Європи.

Ключові тенденції ринку

Перше — домінування SUV. І в новому, і у вживаному сегменті кросовери займають більшість позицій.

Друге — різниця в підходах. Нові авто купують більш «прагматично дорогі» — надійні та ліквідні моделі. Вживані — часто імпорт із США та ЄС, де важливі ціна і оснащення.

Третє — сильна роль брендів. Toyota, Volkswagen, Skoda залишаються системними лідерами ринку.