Автомобільний ринок ЄС демонструє відчутне зростання

У березні 2026 року автомобільний ринок ЄС продемонстрував відчутне зростання. За даними ACEA, на які посилається Укравтопром реєстрації нових легкових авто збільшилися на 12,5% у річному вимірі — до 1 158 317 одиниць.

Головний тренд: електрифікація

Найбільшу частку ринку продовжують утримувати гібридні автомобілі (HEV), які стали беззаперечним лідером серед покупців:

гiбриди — 444 835 авто (+20%), частка 47,5%

електромобілі (BEV) — 234 532 авто (+49%)

плагін-гібриди — 105 414 авто (+28%)

Ці цифри підтверджують ключову тенденцію: ринок Європи швидко переходить до електрифікованого транспорту.

Особливо показовим є майже 50-відсоткове зростання сегмента електромобілів — це один із найшвидших темпів серед усіх категорій.

ДВЗ втрачають позиції

На цьому тлі традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння продовжують втрачати популярність:

бензинові авто — 262 617 од. (-9%)

дизельні — 83 739 од. (-12%)

Сукупна частка бензинових і дизельних авто скоротилася до 30% проти 37% роком раніше. Це свідчить про системний відхід європейського ринку від класичних ДВЗ.

Інші сегменти

Інші типи силових установок (зокрема альтернативні технології) також показали спад:

інші — 27 180 авто (-20%)

Підсумки кварталу

Загалом за перший квартал 2026 року в Європейський Союз було зареєстровано 2 822 616 нових легкових автомобілів, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

