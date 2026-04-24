Автомобільний ринок ЄС демонструє відчутне зростання

BYD Tang L
У березні 2026 року автомобільний ринок ЄС продемонстрував відчутне зростання. За даними ACEA, на які посилається Укравтопром реєстрації нових легкових авто збільшилися на 12,5% у річному вимірі — до 1 158 317 одиниць.
Головний тренд: електрифікація
Найбільшу частку ринку продовжують утримувати гібридні автомобілі (HEV), які стали беззаперечним лідером серед покупців:
- гiбриди — 444 835 авто (+20%), частка 47,5%
- електромобілі (BEV) — 234 532 авто (+49%)
- плагін-гібриди — 105 414 авто (+28%)
Ці цифри підтверджують ключову тенденцію: ринок Європи швидко переходить до електрифікованого транспорту.
Особливо показовим є майже 50-відсоткове зростання сегмента електромобілів — це один із найшвидших темпів серед усіх категорій.
ДВЗ втрачають позиції
На цьому тлі традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння продовжують втрачати популярність:
- бензинові авто — 262 617 од. (-9%)
- дизельні — 83 739 од. (-12%)
Сукупна частка бензинових і дизельних авто скоротилася до 30% проти 37% роком раніше. Це свідчить про системний відхід європейського ринку від класичних ДВЗ.
Інші сегменти
Інші типи силових установок (зокрема альтернативні технології) також показали спад:
- інші — 27 180 авто (-20%)
Підсумки кварталу
Загалом за перший квартал 2026 року в Європейський Союз було зареєстровано 2 822 616 нових легкових автомобілів, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Що чекає ринок ЄС незабаром
- Європейський авторинок входить у фазу активної трансформації. Гібриди залишаються головним компромісом між традиційними авто та електромобілями, але саме BEV демонструють найдинамічніше зростання.
- Якщо поточні темпи збережуться, вже у найближчі роки електрифіковані авто можуть остаточно витіснити класичні бензинові та дизельні моделі з масового сегмента.
- Також цікавим є фактор популярності авто з Китаю. Завдяки своїй доступності вони здобувають все більшу популярність на ринку ЄС. Місцева влада намагається з цим явище боротись.