Автомобильный рынок ЕС демонстрирует ощутимый рост

В марте 2026 года автомобильный рынок ЕС продемонстрировал ощутимый рост. По данным ACEA, на которые ссылается Укравтопром регистрации новых легковых авто увеличились на 12,5% в годовом измерении - до 1 158 317 единиц.

Читайте также: Гибридные авто заняли почти 40% рынка ЕС

Главный тренд: электрификация

Наибольшую долю рынка продолжают удерживать гибридные автомобили (HEV), которые стали безоговорочным лидером среди покупателей:

гибриды - 444 835 авто (+20%), доля 47,5%

электромобили (BEV) - 234 532 авто (+49%)

плагин-гибриды - 105 414 авто (+28%)

Эти цифры подтверждают ключевую тенденцию: рынок Европы быстро переходит к электрифицированному транспорту.

Особенно показателен почти 50-процентный рост сегмента электромобилей - это один из самых быстрых темпов среди всех категорий.

ДВС теряют позиции

На этом фоне традиционные авто с двигателями внутреннего сгорания продолжают терять популярность:

бензиновые авто - 262 617 ед. (-9%)

дизельные - 83 739 ед. (-12%)

Совокупная доля бензиновых и дизельных авто сократилась до 30% против 37% годом ранее. Это свидетельствует о системном отходе европейского рынка от классических ДВС.

Другие сегменты

Другие типы силовых установок (в том числе альтернативные технологии) также показали спад:

прочие - 27 180 авто (-20%)

Итоги квартала

Всего за первый квартал 2026 года в Европейский Союз было зарегистрировано 2 822 616 новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что ждет рынок ЕС в скором времени