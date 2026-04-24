Автомобильный рынок ЕС демонстрирует ощутимый рост

Рынок новых авто в ЕС резко вырос. Гибриды доминируют, электромобили ускоряются.
Рынок ЕС демонстрирует рост продаж новых автомобилей

Евгений Гудущан
24 апреля, 09:38
В марте 2026 года автомобильный рынок ЕС продемонстрировал ощутимый рост. По данным ACEA, на которые ссылается Укравтопром регистрации новых легковых авто увеличились на 12,5% в годовом измерении - до 1 158 317 единиц.

Главный тренд: электрификация

Наибольшую долю рынка продолжают удерживать гибридные автомобили (HEV), которые стали безоговорочным лидером среди покупателей:

  • гибриды - 444 835 авто (+20%), доля 47,5%
  • электромобили (BEV) - 234 532 авто (+49%)
  • плагин-гибриды - 105 414 авто (+28%)

Эти цифры подтверждают ключевую тенденцию: рынок Европы быстро переходит к электрифицированному транспорту.

Особенно показателен почти 50-процентный рост сегмента электромобилей - это один из самых быстрых темпов среди всех категорий.

ДВС теряют позиции

На этом фоне традиционные авто с двигателями внутреннего сгорания продолжают терять популярность:

  • бензиновые авто - 262 617 ед. (-9%)
  • дизельные - 83 739 ед. (-12%)

Совокупная доля бензиновых и дизельных авто сократилась до 30% против 37% годом ранее. Это свидетельствует о системном отходе европейского рынка от классических ДВС.

Другие сегменты

Другие типы силовых установок (в том числе альтернативные технологии) также показали спад:

  • прочие - 27 180 авто (-20%)

Итоги квартала

Всего за первый квартал 2026 года в Европейский Союз было зарегистрировано 2 822 616 новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что ждет рынок ЕС в скором времени

  • Европейский авторынок входит в фазу активной трансформации. Гибриды остаются главным компромиссом между традиционными авто и электромобилями, но именно BEV демонстрируют динамичный рост.
  • Если текущие темпы сохранятся, уже в ближайшие годы электрифицированные авто могут окончательно вытеснить классические бензиновые и дизельные модели из массового сегмента.
  • Также интересным является фактор популярности авто из Китая. Благодаря своей доступности они приобретают все большую популярность на рынке ЕС. Местные власти пытается с этим явление бороться.
