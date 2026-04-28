Новые vs подержанные: какие авто покупают чаще всего

ФОТО: Тойота|
Toyota RAV4
В I квартале 2026 года украинцы существенно пополнили автопарк: приобретено 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. подержанных легковых автомобилей. Рынок четко демонстрирует преимущество секонд-хенда - почти в 3,3 раза больше сделок. Об этом пишет Укравтопром.
Лидеры среди новых авто
Наибольший спрос традиционно сосредоточен на кроссоверах и SUV:
- Toyota RAV4 - 1159 авто
- Renault Duster - 1150 авто
- Hyundai Tucson - 636 авто
- Toyota Land Cruiser Prado - 603 авто
- Skoda Kodiaq - 429 авто
Фактически весь топ - это высокие автомобили с универсальным назначением. Седаны окончательно потеряли позиции в новом сегменте.
Лидеры среди подержанных авто
В сегменте импорта и внутренних перепродаж ситуация другая - здесь доминируют практичные и доступные модели:
- Volkswagen Golf - 2448 авто
- Volkswagen Tiguan - 2010 авто
- Audi Q5 - 1886 авто
- Skoda Octavia - 1726 авто
- Nissan Rogue - 1716 авто
Здесь уже виден баланс между кроссоверами и классическими легковушками - особенно популярны универсальные модели из Европы.
Ключевые тенденции рынка
Первое - доминирование SUV. И в новом, и в подержанном сегменте кроссоверы занимают большинство позиций.
Второе - разница в подходах. Новые авто покупают более "прагматично дорогие" - надежные и ликвидные модели. Подержанные - часто импорт из США и ЕС, где важны цена и оснащение.
Третье - сильная роль брендов. Toyota, Volkswagen, Skoda остаются системными лидерами рынка.