Нову кільцеву дорогу навколо Рівного розкритикували через небезпечний пішохідний перехід

Новозбудована ділянка об'їзної дороги навколо Рівного стала предметом гострої дискусії серед фахівців із безпеки дорожнього руху. Причиною стала організація нерегульованого пішохідного переходу через багатосмугову магістраль без острівця безпеки. Про це написав у Facebook експерт з транспортного планування Віктор Загреба, проілюструвавши проблему кадром із відео Міністерства розвитку громад та територій України.

У чому полягає критика

На оприлюдненому зображенні видно новий відрізок дороги, який має по дві смуги руху в кожному напрямку та центральну смугу для виконання лівих поворотів. Саме через цю п'ятисмугову ділянку організовано нерегульований пішохідний перехід.

Проблемна ділянка на обʼїздній Рівного. Фото Мінрозвитку

Автор допису звертає увагу, що проект не передбачає ані острівця безпеки посередині дороги, ані світлофорного регулювання, ані інших засобів примусового зниження швидкості. На його думку, така конфігурація може створювати додаткові ризики як для пішоходів, так і для водіїв.

Інтенсивність руху також викликає питання

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, яку цитує автор допису, прогнозована інтенсивність руху на новій ділянці становить близько 6,5 тисячі автомобілів на добу.

Сам по собі цей показник не означає, що перехід є небезпечним, однак при проектуванні доріг інтенсивність руху є одним із факторів, які враховують під час вибору типу пішохідного переходу. Для доріг із високою швидкістю руху в багатьох країнах застосовують світлофорне регулювання, розділювальні острівці або будують надземні чи підземні переходи.

Що кажуть міжнародні стандарти

Підхід Vision Zero, який сьогодні активно впроваджується в країнах ЄС, виходить із того, що дорожня інфраструктура повинна враховувати можливі помилки учасників руху. Саме тому на швидкісних дорогах намагаються мінімізувати конфліктні точки між автомобілями та пішоходами.

Зокрема, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та низки європейських дорожніх агентств передбачають використання інженерних рішень, які зменшують ризик тяжких наслідків ДТП: острівців безпеки, світлофорів із викликом пішохідної фази, фізичного звуження смуг або повного розділення транспортних і пішохідних потоків.

Остаточні висновки робити зарано

Водночас лише за фотографією або коротким відеофрагментом неможливо повністю оцінити проект дороги. Залишається невідомим, чи передбачені додаткові засоби організації руху, які ще не введені в експлуатацію, а також яким є встановлений швидкісний режим на цій ділянці та які результати аудиту безпеки дорожнього руху проводилися перед відкриттям дороги.

Проте сама дискусія вкотре привернула увагу до питання якості проектування нової дорожньої інфраструктури в Україні. Фахівці дедалі частіше наголошують, що сучасні дороги мають бути не лише швидкими та комфортними, а й максимально безпечними для всіх учасників руху, насамперед пішоходів.