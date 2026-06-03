Новий Bentley Flying Spur вперше з 1962 року змінив традиційний дизайн

Оновлена лінійка Flying Spur пропонуватиметься виключно з плагін-гібридними силовими установками та буде представлена в трьох основних виконаннях: орієнтованому на комфорт Azure, флагманському Speed та спортивному S, яке повертається до модельного ряду після невеликої перерви, повідомляє Carscoops.

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Окрім нової оптики, зовнішні зміни седана, кузов якого практично не змінювався з 2019 року, мають стриманий характер. Розробники злегка збільшили решітку радіатора та змінили форму повітрозабірників у передньому бампері. Також автомобіль позбувся бічних повітроводів на передніх крилах, отримав чіткішу штамповку задніх дверей та перероблену графіку світлодіодних ліхтарів.

Палітру кольорів поповнив новий металік Dark Teal із зеленими вкрапленнями, а для моделей Azure та S стали доступні нові 22-дюймові легкосплавні диски. Спортивна модифікація Flying Spur S візуально виділяється завдяки стандартному пакету Blackline, у якому всі традиційні хромовані елементи декору та фірмові значки замінені на глянсово-чорні акценти.

Продуктивність нової гібридної системи V8

Під капом Bentley Flying Spur S встановлено високопродуктивну плагін-гібридну силову установку на базі двигуна V8 з подвійним турбонаддувом. Загальна віддача системи становить 500 кВт (680 к.с.) та 930 Нм крутного моменту. Це на 130 к.с. більше, ніж у неелектрифікованого Flying Spur S попереднього покоління, але на 102 к.с. менше, ніж у топової гібридної версії Speed.

Седан має прискорення від 0 до 100 км/год за 3,7 секунди й максимальну швидкість в 307 км/год. Стандартно встановлюється пакет Performance Active Chassis з активним повним приводом, двоклапанними амортизаторами та 48-вольтовою системою стабілізації поперечної стійкості. Також інтегровано систему векторизації крутного моменту та електронний диференціал підвищеного ковзання на задній осі.

Преміальні опції та унікальна аудіосистема

Салон зберіг колишню архітектуру, проте Bentley суттєво розширила програму персоналізації. Покупцям доступні п'ять стилів оформлення сидінь з рифленим або стьобаним візерунком, кожен з яких потребує 12 годин ручної роботи майстрів в Крю. Для ексклюзивних замовлень створено лінійку Mulliner Virtuoso з трьома інтер'єрними темами (Сопрано, Тенор і Бас), які відрізняються унікальним оздобленням золотими деталями відтінку Champagne Gold.

Крім того, для Flying Spur тепер доступна опціональна аудіосистема преміумкласу "Naim for Mulliner" вартістю 25 000 фунтів стерлінгів ($34 000), яка раніше розроблялася для лімітованого купе Batur. Система складається з 21 динаміка з технологією французького бренду Focal та використовує запатентовані М-подібні конуси для мінімізації звукових спотворень.

Прийом замовлень на оновлене сімейство седанів уже відкрито, хоча офіційні ціни виробник поки не оприлюднив. Серійне виробництво Flying Spur стартує у вересні, а перші поставки клієнтам заплановані на початок четвертого кварталу 2026 року.