Новый Bentley Flying Spur впервые с 1962 года изменил традиционный дизайн

Обновленная линейка Flying Spur будет предлагаться исключительно с плагин-гибридными силовыми установками и будет представлена в трех основных исполнениях: ориентированном на комфорт Azure, флагманском Speed и спортивном S, которое возвращается в модельный ряд после небольшого перерыва, сообщает Carscoops.

Читайте также: Уникальный Bentley Mulsanne продают в Украине за четверть миллиона долларов

Кроме новой оптики, внешние изменения седана, кузов которого практически не менялся с 2019 года, имеют сдержанный характер. Разработчики слегка увеличили решетку радиатора и изменили форму воздухозаборников в переднем бампере. Также автомобиль лишился боковых воздуховодов на передних крыльях, получил более четкую штамповку задних дверей и переработанную графику светодиодных фонарей.

Палитру цветов пополнил новый металлик Dark Teal с зелеными вкраплениями, а для моделей Azure и S стали доступны новые 22-дюймовые легкосплавные диски. Спортивная модификация Flying Spur S визуально выделяется благодаря стандартному пакету Blackline, в котором все традиционные хромированные элементы декора и фирменные значки заменены на глянцево-черные акценты.

Производительность новой гибридной системы V8

Под капом Bentley Flying Spur S установлена высокопроизводительная плагин-гибридная силовая установка на базе двигателя V8 с двойным турбонаддувом. Общая отдача системы составляет 500 кВт (680 л.с.) и 930 Нм крутящего момента. Это на 130 л.с. больше, чем у неэлектрифицированного Flying Spur S предыдущего поколения, но на 102 л.с. меньше, чем у топовой гибридной версии Speed.

Седан имеет ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды и максимальную скорость в 307 км/ч. Стандартно устанавливается пакет Performance Active Chassis с активным полным приводом, двухклапанными амортизаторами и 48-вольтовой системой стабилизации поперечной устойчивости. Также интегрирована система векторизации крутящего момента и электронный дифференциал повышенного скольжения на задней оси.

Премиальные опции и уникальная аудиосистема

Салон сохранил прежнюю архитектуру, однако Bentley существенно расширила программу персонализации. Покупателям доступны пять стилей оформления сидений с рифленым или стеганым узором, каждый из которых требует 12 часов ручной работы мастеров в Крю. Для эксклюзивных заказов создана линейка Mulliner Virtuoso с тремя интерьерными темами (Сопрано, Тенор и Бас), которые отличаются уникальной отделкой золотыми деталями оттенка Champagne Gold.

Кроме того, для Flying Spur теперь доступна опциональная аудиосистема премиум-класса "Naim for Mulliner" стоимостью 25 000 фунтов стерлингов ($34 000), которая ранее разрабатывалась для лимитированного купе Batur. Система состоит из 21 динамика с технологией французского бренда Focal и использует запатентованные М-образные конусы для минимизации звуковых искажений.

Прием заказов на обновленное семейство седанов уже открыт, хотя официальные цены производитель пока не обнародовал. Серийное производство Flying Spur стартует в сентябре, а первые поставки клиентам запланированы на начало четвертого квартала 2026 года.