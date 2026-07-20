Новий Bentley Torcal отримає не звук двигуна, а справжню симфонію

Про нову концепцію звучання Bentley Dynamic Symphony розповіло видання IsideEVs із посиланням на британського автовиробника. Світова прем'єра першого серійного електромобіля Bentley Torcal запланована на 23 вересня у Лондоні.

Замість синтезатора — справжній оркестр

У Bentley вирішили відмовитися від поширеної практики, коли електромобілю штучно додають звук бензинового чи електричного двигуна через акустичну систему.

Інженери компанії дійшли висновку, що найбільше емоцій у звучанні класичних V8 викликає не сам механічний шум, а його ритм. Саме тому основою нової композиції стали ударні інструменти, які відтворюють характерні пульсації восьмициліндрового двигуна.

До запису також залучили басові інструменти, альти та повний симфонічний оркестр.

За основу взяли легендарні двигуни Bentley

Перш ніж створити композицію, команда записала роботу одного з класичних двигунів V8 Bentley у студії та провела його детальний акустичний аналіз.

За словами розробників, дослідження показало, що саме ритмічна структура звуку, а не його механічні обертони, створює відчуття потужності та емоційності.

Новий саундтрек має нагадувати про знамениті двигуни Bentley минулого, зокрема 6¾-літровий V8, який десятиліттями був візитівкою марки, а також компресорні мотори Bentley 1930-х років.

Звук реагуватиме на натискання педалі

Bentley Dynamic Symphony не буде просто фоновою музикою.

Система змінюватиме звучання залежно від прискорення, швидкості руху та дій водія, намагаючись передати ті самі емоції, які раніше забезпечував бензиновий двигун.

Таким чином компанія прагне зберегти характер своїх автомобілів навіть після переходу на електричну силову установку.

Torcal відкриває нову епоху Bentley

Torcal стане першим серійним електромобілем британської марки. Назву модель отримала на честь природного заповідника Ель-Торкаль-де-Антекера в іспанській Андалусії.

Новинка фактично стане електричною альтернативою Bentley Bentayga — нинішньому бестселеру бренду. Саме тому компанія приділяє особливу увагу не лише дизайну й технічним характеристикам, а й емоціям від керування.

Попри те, що Bentley відклала повний перехід на електромобілі до середини 2030-х років через нижчий, ніж очікувалося, попит у сегменті ультралюксових EV, проєкт Torcal залишається одним із головних пріоритетів бренду. Його офіційна світова прем'єра відбудеться 23 вересня у Лондоні.