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Bentley офіційно назвала свій перший серійний електромобіль Torcal: відома дата прем'єри

Після багатьох років розробки різноманітних концептів, появи численних шпигунських знімків та неодноразових коригувань глобальної стратегії електрифікації, компанія Bentley нарешті офіційно розкрила назву своєї першої повністю електричної моделі. Новий розкішний позашляховик отримав ім'я Torcal, спростувавши попередні припущення експертів щодо назви Barnato.
Перший електромобіль Bentley отримав офіційну назву Torcal

ФОТО: Bentley|

Тизер нового Bentley Torcal

Данило Северенчук
logo7 липня, 10:20
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За традицією бренду, новий Torcal, як і моделі Bentayga, Bacalar та Batur, отримав свою назву на честь відомої природної пам'ятки. Цього разу натхненням послужив унікальний заповідник Ель-Торкаль-де-Антекера на півдні Іспанії, який славиться своїми вражаючими та вигадливими вапняковими утвореннями.

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Компанія Bentley також зазначає, що це слово має латинське коріння і походить від дієслова "torquere", що створює пряму лінгвістичну асоціацію із сучасним технічним терміном "torque" (крутний момент). З виходом цієї новинки модельний ряд Bentley розшириться до чотирьох окремих сімейств. Електромобіль приєднається до Continental GT, Flying Spur та Bentayga, ставши єдиною пропозицією бренду з повністю нульовим рівнем викидів.

Керівник компанії Франк-Штеффен Валлізер заявив, що новий кросовер встановлює надзвичайні стандарти в кожній важливій автомобільній галузі та має всі шанси стати однією з найпопулярніших моделей в історії марки. Водночас аналітики пов'язують обережність у формулюваннях менеджменту з коливаннями показників продажів преміальних електромобілів на ключовому ринку США.

Дизайн у стилі концепту EXP 15 та технічна база Porsche

Більшість детальних технічних характеристик Bentley поки що тримає в секреті, проте деякі важливі параметри вже офіційно підтверджені. Загальна довжина кузова Torcal складе менше 5 метрів, що автоматично позиціонує його в лінійці на сходинку нижче за флагманський позашляховик Bentayga.

Концепт Bentley EXP 15

Зовнішній вигляд новинки виконаний у межах наступної дизайнерської мови бренду, яка вперше була продемонстрована на торішньому радикальному концепті фастбек-позашляховика EXP 15, пише Carscoops. Екстер'єр вирізнятиметься монолітним силуетом та поверненням до традиційних вертикальних решіток радіатора. Інтер'єр поєднає фірмову класичну розкіш та ручну роботу Bentley з передовими технологіями, включаючи незвичайні вигнуті цифрові дисплеї та багатофункціональні підрульові перемикачі на колонці, запозичені у компанії Audi.

В основі конструкції електромобіля лежить спільна платформа та технічне обладнання Porsche Cayenne Electric. Це гарантує наявність передової 800-вольтової електричної архітектури, яка здатна поповнити запас ходу машини на 160 кілометрів усього за сім хвилин підзарядки від потужної станції. Очікується, що місткість акумуляторного блока становитиме близько 108 кВт-год. Керівник відділу дизайну Робін Пейдж в інтерв'ю виданню Autocar зазначив, що реальний запас ходу новинки на одному заряді становитиме від 483 до 563 кілометрів.

Рендер Bentley Torcal

Потенціал потужності та дата дебюту

  • Офіційні цифри продуктивності силових установок Bentley розкриє найближчими тижнями, проте вже відомо, що два електродвигуни та система повного приводу увійдуть до стандартного оснащення всіх версій. Якщо агрегати будуть повністю уніфіковані з Porsche Cayenne Electric, то потужність базової модифікації Torcal стартуватиме від 407 к.с. (300 кВт), а топові варіанти зможуть розвивати колосальні 1155 кінських сил (850 кВт).
  • Новий Torcal не стане прямою заміною для моделі Bentayga, а продаватиметься в автосалонах паралельно з нею. Керівництво Bentley підтвердило, що традиційний бензиновий позашляховик отримає наступне покоління наприкінці цього десятиліття, оскільки компанія переходить на повільніший і зваженіший темп повної електрифікації.
  • Torcal розроблений для стратегічного розширення модельного ряду, щоб надати клієнтам право вільного вибору між різними типами силових установок. Офіційний публічний дебют новинки запланований на 23 вересня в Лондоні, що ознаменує старт абсолютно нової технологічної ери в історії марки.

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