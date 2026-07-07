Bentley офіційно назвала свій перший серійний електромобіль Torcal: відома дата прем'єри

За традицією бренду, новий Torcal, як і моделі Bentayga, Bacalar та Batur, отримав свою назву на честь відомої природної пам'ятки. Цього разу натхненням послужив унікальний заповідник Ель-Торкаль-де-Антекера на півдні Іспанії, який славиться своїми вражаючими та вигадливими вапняковими утвореннями.

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Компанія Bentley також зазначає, що це слово має латинське коріння і походить від дієслова "torquere", що створює пряму лінгвістичну асоціацію із сучасним технічним терміном "torque" (крутний момент). З виходом цієї новинки модельний ряд Bentley розшириться до чотирьох окремих сімейств. Електромобіль приєднається до Continental GT, Flying Spur та Bentayga, ставши єдиною пропозицією бренду з повністю нульовим рівнем викидів.

Керівник компанії Франк-Штеффен Валлізер заявив, що новий кросовер встановлює надзвичайні стандарти в кожній важливій автомобільній галузі та має всі шанси стати однією з найпопулярніших моделей в історії марки. Водночас аналітики пов'язують обережність у формулюваннях менеджменту з коливаннями показників продажів преміальних електромобілів на ключовому ринку США.

Дизайн у стилі концепту EXP 15 та технічна база Porsche

Більшість детальних технічних характеристик Bentley поки що тримає в секреті, проте деякі важливі параметри вже офіційно підтверджені. Загальна довжина кузова Torcal складе менше 5 метрів, що автоматично позиціонує його в лінійці на сходинку нижче за флагманський позашляховик Bentayga.

Концепт Bentley EXP 15

Зовнішній вигляд новинки виконаний у межах наступної дизайнерської мови бренду, яка вперше була продемонстрована на торішньому радикальному концепті фастбек-позашляховика EXP 15, пише Carscoops. Екстер'єр вирізнятиметься монолітним силуетом та поверненням до традиційних вертикальних решіток радіатора. Інтер'єр поєднає фірмову класичну розкіш та ручну роботу Bentley з передовими технологіями, включаючи незвичайні вигнуті цифрові дисплеї та багатофункціональні підрульові перемикачі на колонці, запозичені у компанії Audi.

В основі конструкції електромобіля лежить спільна платформа та технічне обладнання Porsche Cayenne Electric. Це гарантує наявність передової 800-вольтової електричної архітектури, яка здатна поповнити запас ходу машини на 160 кілометрів усього за сім хвилин підзарядки від потужної станції. Очікується, що місткість акумуляторного блока становитиме близько 108 кВт-год. Керівник відділу дизайну Робін Пейдж в інтерв'ю виданню Autocar зазначив, що реальний запас ходу новинки на одному заряді становитиме від 483 до 563 кілометрів.

Рендер Bentley Torcal

Потенціал потужності та дата дебюту