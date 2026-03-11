Новий електричний флагман Jaguar GT вразив надмірною вагою

Хоча про автомобіль поки відомо небагато, нові подробиці з’явилися після випробувань прототипу, повідомляє Auto24, посилаючись на інсайдерів з Carscoops. За попередніми даними, майбутній електричний седан отримає виняткові характеристики, включно з потужністю понад 1000 кінських сил і масою майже три тонни.

Понад 1000 к.с. і розгін до 100 км/год за три секунди

Майбутній Jaguar GT побудують на новій 850-вольтовій електричній архітектурі, розробленій власними силами інженерів Jaguar. Флагман отримає тримоторну силову установку, де два електродвигуни розташовані на задній осі. Така конфігурація дозволяє реалізувати систему векторизації крутного моменту, що значно покращує керованість.

Сумарна потужність системи перевищуватиме 1000 к.с., а максимальний крутний момент становитиме приблизно 1354 Нм. Завдяки цьому великий електричний седан зможе розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 3 секунди, що ставить його в один ряд із найшвидшими автомобілями класу.

Запас ходу до 700 км

Електричний флагман оснащуватиметься акумуляторною батареєю ємністю 120 кВт-год. За попередніми оцінками, це забезпечить до 700 км запасу ходу за циклом WLTP. Крім того, автомобіль підтримуватиме надшвидку зарядку потужністю до 350 кВт. За таких умов приблизно 322 км запасу ходу можна буде отримати менш ніж за 15 хвилин зарядки, що робить модель придатною навіть для далеких подорожей.

Новинка значно важча за попередній флагман

Велика батарея та потужна електрична система мають і зворотний бік — значну масу автомобіля. Очікується, що споряджена маса Jaguar GT становитиме приблизно 2952 кг. Це майже на 925 кг більше, ніж у колишнього флагмана бренду — Jaguar XJ у версії LWB 3.0 Supercharged. За масою новинка фактично зрівняється з електричним седаном BMW i7 xDrive60, який важить близько 2715 кг.

Розміри між короткою та довгою версією XJ

За попередніми даними, довжина нового електричного GT становитиме приблизно 5200 мм. Таким чином, автомобіль розташовуватиметься між двома версіями колишнього флагмана Jaguar XJ, адже коротка версія XJ мала довжину 5130 мм, а подовжена версія — 5255 мм. Такий розмір дозволить новій моделі поєднати просторий салон представницького седана з динамікою гран-турера.

Пневматична підвіска та кілька режимів руху

Майбутній флагман отримає двокамерну пневматичну підвіску з адаптивними амортизаторами від Bilstein. Водіям будуть доступні кілька режимів руху:

Comfort — для максимально плавної їзди;

Dynamic — для спортивної керованості;

Rain / Snow / Ice — для складних дорожніх умов.

За попередньою інформацією, більшість технічних робіт над автомобілем уже завершено, однак програмне забезпечення наразі готове приблизно на 75–80%. Саме це, ймовірно, стало причиною того, що прем’єру моделі довелося відкласти — спочатку її планували показати ще наприкінці минулого року.