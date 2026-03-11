Новый электрический флагман Jaguar GT испугал лишним весом

Хотя об автомобиле пока известно немного, новые подробности появились после испытаний прототипа, сообщает Auto24, ссылаясь на инсайдеров из Carscoops. По предварительным данным, будущий электрический седан получит исключительные характеристики, включая мощность более 1000 лошадиных сил и массу почти три тонны.

Более 1000 л.с. и разгон до 100 км/ч за три секунды

Будущий Jaguar GT построят на новой 850-вольтовой электрической архитектуре, разработанной собственными силами инженеров Jaguar. Флагман получит трехмоторную силовую установку, где два электродвигателя расположены на задней оси. Такая конфигурация позволяет реализовать систему векторизации крутящего момента, что значительно улучшает управляемость.

Суммарная мощность системы будет превышать 1000 л.с., а максимальный крутящий момент составит примерно 1354 Нм. Благодаря этому большой электрический седан сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 3 секунды, что ставит его в один ряд с самыми быстрыми автомобилями класса.

Запас хода до 700 км

Электрический флагман будет оснащаться аккумуляторной батареей емкостью 120 кВт-ч. По предварительным оценкам, это обеспечит до 700 км запаса хода по циклу WLTP. Кроме того, автомобиль будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью до 350 кВт. При таких условиях примерно 322 км запаса хода можно будет получить менее чем за 15 минут зарядки, что делает модель пригодной даже для дальних путешествий.

Новинка значительно тяжелее предыдущего флагмана

Большая батарея и мощная электрическая система имеют и обратную сторону - значительную массу автомобиля. Ожидается, что снаряженная масса Jaguar GT составит примерно 2952 кг. Это почти на 925 кг больше, чем у бывшего флагмана бренда - Jaguar XJ в версии LWB 3.0 Supercharged. По массе новинка фактически сравнится с электрическим седаном BMW i7 xDrive60, который весит около 2715 кг.

Размеры между короткой и длинной версией XJ

По предварительным данным, длина нового электрического GT будет составлять примерно 5200 мм. Таким образом, автомобиль будет располагаться между двумя версиями бывшего флагмана Jaguar XJ, ведь короткая версия XJ имела длину 5130 мм, а удлиненная версия - 5255 мм. Такой размер позволит новой модели совместить просторный салон представительского седана с динамикой гран-турера.

Пневматическая подвеска и несколько режимов движения

Будущий флагман получит двухкамерную пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами от Bilstein. Водителям будут доступны несколько режимов движения:

Comfort - для максимально плавной езды;

Dynamic - для спортивной управляемости;

Rain / Snow / Ice - для сложных дорожных условий.

По предварительной информации, большинство технических работ над автомобилем уже завершено, однако программное обеспечение пока готово примерно на 75–80%. Именно это, вероятно, стало причиной того, что премьеру модели пришлось отложить - сначала ее планировали показать еще в конце прошлого года.