Новий флагман Xpeng виявився дуже схожий на Range Rover: докази

Офіційний дебют XPeng GX очікується на Пекінському автосалоні вже цієї весни, і бренд явно вирішив показати машину заздалегідь — поки за нього це не зробили китайські сертифікаційні органи з традиційно “сирими” фото, зазначає Auto24.

Зовнішність: майже Range Rover, але з поправками

GX отримав масивний кузов із чіткою горизонтальною лінією, затемнені стійки та високу лінію даху — класичний набір асоціацій із Range Rover в кузові L460. Світлодіодні фари виглядають як злегка перероблена версія британських, а висувні дверні ручки лише підсилюють відчуття дежавю. Втім, XPeng усе ж намагалася внести відмінності.

Бічні декоративні елементи зроблені скромнішими, поверхні дверей мають більш плавні, майже “маздівські” контури, а ззаду встановлені горизонтальні ліхтарі на всю ширину кузова, на відміну від вертикальних блоків у Range Rover. Цікаво, що GX проєктували ще до оголошення нових китайських правил безпеки, які з 2027 року заборонять використання висувних ручок дверей.

Салон і компонування: шість місць без компромісів

Офіційних фото інтер’єру поки немає, але XPeng уже підтвердила, що GX матиме трирядну компоновку з шістьма окремими сидіннями. За словами керівника компанії Хе Сяопена, завданням інженерів було подолати “неможливий трикутник” великих SUV — комфорт, простір і керованість. Кожне крісло матиме функцію регулювання нахилу спинки, а багажник, за обіцянками бренду, залишатиметься великим і практичним навіть при повністю зайнятому салоні. Для сегмента це важливий аргумент, особливо на фоні конкурентів.

Технології та силова установка

В основі XPeng GX лежить нова архітектура SEPA 3.0 з глибокою інтеграцією систем штучного інтелекту. Платформа підтримує електронне керування шасі та підкермовування задніх коліс, що має покращити маневреність такого великого автомобіля у місті. Силова установка — EREV, тобто GX це електромобіль із подовжувачем запасу ходу. GX отримає систему Kunpeng з 800-вольтовою електричною архітектурою та підтримкою швидкої зарядки рівня 5C. Повні характеристики поки не оприлюднені, але очікується запас ходу до приблизно 1 600 км за китайським циклом CLTC.

Ціна: вигляд преміум, але за розумні гроші

За інформацією китайських ЗМІ, стартова ціна XPeng GX становитиме близько 400 000 юанів, а це орієнтовно 58 000 доларів. Для порівняння, новий Range Rover у Китаї коштує від близько 1,4 млн юанів. Саме тут і криється головна інтрига GX: зовнішність флагманського SUV преміум-класу за ціною значно нижчою за оригінал.

Що далі

Після дебюту GX змагатиметься з іншими великими електрифікованими SUV на китайському ринку — серед них Li Auto L9, Aito M9, Zeekr 9X та Nio ES8. Крім того, XPeng продовжує активну експансію за межі Китаю, поступово виходячи на ринки Європи та Південно-Східної Азії.