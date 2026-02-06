Новый флагман Xpeng оказался очень похож на Range Rover: доказательства

Официальный дебют XPeng GX ожидается на Пекинском автосалоне уже этой весной, и бренд явно решил показать машину заранее - пока за него это не сделали китайские сертификационные органы с традиционно “сырыми” фото, отмечает Auto24.

Внешность: почти Range Rover, но с поправками

GX получил массивный кузов с четкой горизонтальной линией, затемненные стойки и высокую линию крыши - классический набор ассоциаций с Range Rover в кузове L460. Светодиодные фары выглядят как слегка переработанная версия британских, а выдвижные дверные ручки только усиливают ощущение дежавю. Впрочем, XPeng все же постаралась внести отличия.

Боковые декоративные элементы сделаны скромнее, поверхности дверей имеют более плавные, почти “маздовские” контуры, а сзади установлены горизонтальные фонари на всю ширину кузова, в отличие от вертикальных блоков у Range Rover. Интересно, что GX проектировали еще до объявления новых китайских правил безопасности, которые с 2027 года запретят использование выдвижных ручек дверей.

Салон и компоновка: шесть мест без компромиссов

Официальных фото интерьера пока нет, но XPeng уже подтвердила, что GX будет иметь трехрядную компоновку с шестью отдельными сиденьями. По словам руководителя компании Хэ Сяопена, задачей инженеров было преодолеть “невозможный треугольник” больших SUV - комфорт, пространство и управляемость. Каждое кресло будет иметь функцию регулировки наклона спинки, а багажник, по обещаниям бренда, будет оставаться большим и практичным даже при полностью занятом салоне. Для сегмента это важный аргумент, особенно на фоне конкурентов.

Технологии и силовая установка

В основе XPeng GX лежит новая архитектура SEPA 3.0 с глубокой интеграцией систем искусственного интеллекта. Платформа поддерживает электронное управление шасси и подруливание задних колес, что должно улучшить маневренность такого большого автомобиля в городе. Силовая установка - EREV, то есть GX это электромобиль с удлинителем запаса хода. GX получит систему Kunpeng с 800-вольтовой электрической архитектурой и поддержкой быстрой зарядки уровня 5C. Полные характеристики пока не обнародованы, но ожидается запас хода до примерно 1 600 км по китайскому циклу CLTC.

Цена: вид премиум, но за разумные деньги

По информации китайских СМИ, стартовая цена XPeng GX составит около 400 000 юаней, а это ориентировочно 58 000 долларов. Для сравнения, новый Range Rover в Китае стоит от около 1,4 млн юаней. Именно здесь и кроется главная интрига GX: внешность флагманского SUV премиум-класса по цене значительно ниже оригинала.

Что дальше

После дебюта GX будет соревноваться с другими крупными электрифицированными SUV на китайском рынке - среди них Li Auto L9, Aito M9, Zeekr 9X и Nio ES8. Кроме того, XPeng продолжает активную экспансию за пределы Китая, постепенно выходя на рынки Европы и Юго-Восточной Азии.