Новий Peugeot 408 уже в Україні: оголошено офіційні ціни та комплектації

За словами Peugeot, новинка створена для водіїв, які не бажають шукати компромісів між щоденною практичністю та яскравими емоціями від керування.

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Дизайн, що пробуджує емоції: новий світловий підпис та сміливі акценти

Зовнішність оновленого Peugeot 408 стала ще більш експресивною та сміливою. Головні зміни зосереджені в передній частині кузова, де дизайнери повністю переробили решітку радіатора. Тепер у її центрі розташований новий логотип французького бренда з підсвіткою.

Передній бампер отримав масивні чорно-глянцеві елементи, які інтегрують оптику та створюють цілісний, стрімкий силует з преміальним шармом. Ключовим акцентом оновлення стали фірмові денні LED-вогні, виконані у формі потрійних "слідів кігтів". Задня частина кузова також зазнала ексклюзивних змін і стала першою в лінійці з таким оформленням.

Нахилені потрійні LED-риски задніх ліхтарів тепер заходять на кришку багажника, а між ними встановлено унікальний чорний напівпрозорий елемент із підсвічуваним написом "PEUGEOT". Палітру кольорів кузова поповнив новий ефектний відтінок – дуже насичений та яскравий зелений колір Flare Green.

Динаміка та технології: потужний турбомотор й класичний 8-ступеневий "автомат"

Для українського ринку новий Peugeot 408 пропонується з перевіреним бензиновим двигуном 1.6 PureTech. Завдяки безпосередньому впорскуванню пального, турбонаддуву з інтеркулером та системі регулювання фаз газорозподілу, цей силовий агрегат видає потужність 215 кінських сил та 300 Нм крутного моменту.

Двигун працює в парі з класичною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач від Aisin. Прискорення до першої сотні займає 7,9 секунди, а максимальна швидкість становить 220 км/год. При цьому заявлена витрата пального у змішаному циклі становить лише 7 літрів на 100 кілометрів.

Високий рівень безпеки забезпечує пакет асистентів Drive Assist Pack Plus. Він містить адаптивний круїз-контроль, систему утримання автомобіля у смузі руху, моніторинг "мертвих" зон, розпізнавання знаків обмеження швидкості та попередження про перехресний рух ззаду. Додатково комплекс включає камери кругового огляду на 360 градусів, передні та задні датчики паркування, а також фірмову сигналізацію.

Створений для життя: просторий фастбек із містким багажником

Попри акцент на спортивному дизайні, Peugeot 408 залишається дуже практичним сімейним автомобілем. Завдяки значній колісній базі розміром 2787 міліметрів, інженерам вдалося створити просторий салон із великим запасом простору для ніг пасажирів заднього ряду.

Кузов типу "фастбек" поєднує стрімкий нахил даху з відмінним доступом до вантажного відсіку через великі підйомні двері. Стандартний об'єм багажника становить 508 літрів. Завдяки роздільній конструкції заднього дивана, простір можна миттєво трансформувати під різні потреби, збільшивши корисний об'єм до 1583 літрів для перевезення габаритного багажу.

Комплектації Allure та GT: в чому різниця?

Українські покупці можуть обирати між двома версіями моделі:

Allure – початкова, але багата за рівнем оснащення комплектація. Вона включає фірмову концепцію організації простору водія i-Cockpit® з цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою i-Connect. Також присутні двозонний клімат-контроль, підігрів керма та передніх крісел, пакет систем допомоги Drive Assist та камери 360°. Ціна версії Allure починається від 1 374 700 гривень.

GT – топове виконання з акцентом на максимальному комфорті та технологічності. Ця версія додатково отримує інтелектуальні матричні фари, цифрову 3D-панель приладів, розширену мультимедіа із навігацією, а також двері багажника з електроприводом. Салон оздоблено алькантарою, додано спортивний пакет Driver Sport Pack та повний комплекс систем допомоги Drive Assist Plus. Передні крісла оснащені електрорегулюванням, пам'ятю налаштувань та функцією 8-зонного масажу. Вартість комплектації GT становить від 1 586 000 гривень.

Як додаткові опції для версії GT доступні преміальна аудіосистема FOCAL із 10 динаміками, скляний люк з електроприводом, функція безконтактного відкриття багажника сенсором під бампером, а також фірмові фарби кузова типу "металік" або "перламутр". Зазначається, що перші партії автомобілів уже прибули в Україну та перебувають на складах офіційного імпортера і дилерів.